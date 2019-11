Winterbach Verkehrsprobleme im Ort: Konzepte gegen Blechlawinen

Die Bürgerbeteiligung ist auch den Gemeinderäten sehr wichtig, wie mehrere Wortmeldungen zeigten. Bürgermeister Sven Müller stimmte auch darin zu, dass die Bürger bereits ganz am Anfang, also bei der Bestandserhebung, eingebunden sein müssten. Am Ende sieht er die Beteiligung der Winterbacher als „elementar“ für die Akzeptanz möglicher Maßnahmen, die sich aus dem Konzept ergeben. Das Thema Verkehr habe eine „hohe Sensibilität“ bei den Menschen, stellte Müller fest. Man müsse am Ende gut erklären, warum man sich für bestimmte Maßnahmen entscheide.

Widerstände befürchtet

„Egal was man macht, da werden erst mal alle auf die Barrikaden gehen“, befürchtet Klaus Junge (CDU) in Bezug auf tiefgreifende Maßnahmen, die den Durchgangsverkehr angehen. „Der eine kriegt eine Entlastung und der andere kriegt eine Belastung.“ Man müsse den Bürgern verschiedene Alternativlösungen präsentieren.

Karl Gohl (BWV) regte an, ein Verkehrskonzept angesichts der Verkehrströme zwischen Rems- und Filstal, die durch Winterbach rollen, gemeindeübergreifend anzugehen. Bürgermeister Müller sieht allerdings den Fokus der Maßnahmen zunächst auf Winterbach begrenzt. Die Westumfahrung will er nicht als Themenschwerpunkt in das Konzept aufnehmen, diese habe man vor zwei Jahren im Zuge des Regionalverkehrsplans auf dem Tisch gehabt und entsprechende Beschlüsse gefasst. Allerdings war die Mehrheit des Gemeinderats 2017 in der Sitzung, die Müller meint, gar nicht generell gegen die Westumfahrung, sondern nur gegen den derzeit noch nahe am Ortsrand im Plan eingezeichneten Verlauf. Im Regionalverkehrsplan läuft die Umgehungsstraße unter der niedrigsten Dringlichkeitsstufe.

Sabine Dilger (Grüne) wünscht sich, dass in dem Verkehrskonzept dem Fahrrad eine zentrale Rolle zukommt. Sie sieht dabei Freiburg als Vorbild, wo die Radler im Verkehr viel sichtbarer und dominanter seien. „Das wünsche ich mir, dass in Zukunft nicht das Auto die Präsenz hat, sondern Fußgänger und Radfahrer mehr Selbstbewusstsein zeigen.“ Dazu müsse man auch über mehr Fußgängerüberwege nachdenken, zum Beispiel an der Adlerstraße bei der Schule. Da gehe es auch um die Sicherheit der Schüler. Sylvia Bürk (BWV) stimmte zu: „Die Sicherheit würde ich auch mit als sehr wichtigen Punkt ansehen.“