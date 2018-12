Winterbach Wasser wird teurer, Abwasser günstiger

Bürgermeister Müller: Zusammengenommen leichter Kostenrückgang

Die Gemeinde hat bei den Gebühren die Vorgabe zu erfüllen, dass sie kostendeckend sind. Der Rückgang bei den Abwassergebühren habe unter anderem damit zu tun, dass der Kalkulation eine höhere Abwassermenge zugrunde liege, so Bürgermeister Sven Müller. Für den Anstieg der Wassergebühr sind laut Müller, steigende Wasserbezugspreise und Investitionen der Gemeinde ins Leitungsnetz verantwortlich.

Der Bürgermeister rechnet zusammen: Insgesamt gebe es für die Bürger bei Abwasser und Wasser zusammengenommen sogar einen leichten Rückgang der Gebühren. „Das ist in Zeiten, in denen wir viele Sanierungsmaßnahmen und hohe Kosten im Baubereich zu verzeichnen haben, eine gute Nachricht für unsere Bürger“, so Sven Müller.