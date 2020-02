Winterbach/Weinstadt Stau nach zwei Unfällen auf der B29

Winterbach/Weinstadt.

Gleich zwei Unfälle sorgen am Dienstagmorgen (11.02.) für Stau auf der B29 in Fahrtrichtung Stuttgart. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, hatte sich zunächst um 7.15 Uhr ein Unfall auf Höhe Remshalden ereignet. Zwei Fahrzeuge waren an dem Unfall beteiligt. Beide mussten abgeschleppt werden. Zum Unfallhergang konnte die Polizei noch keine weiteren Angaben machen. Ein weiterer Unfall hat sich dann kurz nach 8 Uhr zwischen Remshalden-West und Weinstadt ereignet. Auch hierzu konnte die Polizei bislang keine weiteren Angaben machen.