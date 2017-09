Winterbach Weiterhin Probleme mit Telefon und Mobilfunk

Winterbach.

Auch am Freitag bestehen in Winterbach weiterhin Probleme mit dem Mobilfunk- sowie dem Telefon- und Internetempfang. Zwar funktioniert nach Auskunft der Telekom inzwischen die Technik im Kabelverteiler in der Ortsmitte und in der Mobilfunkantenne im Turm der Michaelskirche einwandfrei. Aber es scheint immer noch ein Problem mit dem wichtigen Hauptkabel im Bereich der Straße Im Kronenbergele zu geben, das auch für die Anbindung der Mobilfunkantenne sorgt. Dort hatte bereits Anfang August ein Wasserschaden zu einem teilweisen Ausfall der Telefon- und Internetversorgung geführt.