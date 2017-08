Winterbach Wie verhalte ich mich richtig bei Unfällen auf Schnellstraßen?

So weit der Stand der Ermittlungen: Die Frau war auf der Bundesstraße 29 in Fahrtrichtung Waiblingen unterwegs, als sie gegen 1.20 Uhr auf Höhe des Parkplatzes Winterbach wohl zunächst nach rechts von der Straße abkam und durch den Grünstreifen fuhr. Als sie zurücklenkte, übersteuerte sie vermutlich ihren Ford und prallte frontal in die Mittelleitplanke. Nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen sprach sie anschließend noch mit einem Autofahrer, der nach dem Unfall angehalten hatte und der auch an der Unfallstelle blieb. (Hier der Artikel zum Polizeibericht)

Fataler Versuch, die Gegenfahrbahn zu überqueren

Als sie danach über die Mittelleitplanke hinweg zum gegenüberliegenden Fahrbahnrand gehen wollte, wurde sie dort von einem in Richtung Aalen fahrenden SUV erfasst und schwer verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend mit wohl lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Die Strecke war nach dem Unfall bis etwa 5.30 Uhr in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt, es wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet. Die polizeilichen Unfallermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.

Die Polizei konnte noch nicht klären, wie schnell der SUV fuhr. An dieser Stelle der B 29 ist Tempo 120 erlaubt. Unklar ist bis jetzt auch, ob die Frau erste Maßnahmen der Unfallsicherung unternommen hatte. Unterlassene Hilfeleistung, also ein Vorwurf gegenüber dem Autofahrer, der angehalten hatte, war sicher nicht im Spiel. Wer auf dem Standstreifen hält, kann nun mal schlecht einen anderen Autofahrer darin hindern, vom Mittelstreifen aus die andere Fahrbahn zu überqueren.

