Winterbacher Zeltspektakel 2019 Das Dach steht, die Stars können kommen

Blick unter die Plane. Die Dimensionen sind gewaltig. Gerade jetzt, wo der Rasen noch frei ist. Fußballfeldgroß. Aber für die Abordnung aus Oberhausen ist das immer noch ein Kleinzelt. Fürs Wacken-Festival, weiß Ehmann, liefern sie eine viermal größere Interimsbleibe aus.

"Das entsteht in vier Tagen aus dem Nichts"

Zeltbau in dieser Dimension ist ein eigenes Geschäft, keine Frage. Generationen von Zirkuszeltbauern haben vorgearbeitet. Die Technik so weit simpel, aber es muss jeder an seinem Platz sein. Denn nachträglich, mit einem Kran etwa, wird da gar nichts gemacht. Die Hauben über den acht Mastspitzen entfalten sich von selbst, wenn die Riesenplane hochgewunden ist. Die Masten sind miteinander durch Stahlseile verbunden, Abspannseile führen dann runter zum Boden. Das will alles vorab zurechtgelegt sein. Und erprobt sein. Windstärke zehn muss so ein Zelt auch noch packen. Der Tüv kommt und macht die Abnahme. Ehmann weiß, was zu tun ist. Aber wenn er so rundum blickt, packt es auch ihn. „Das entsteht in vier Tagen aus dem Nichts, das finde ich schon immens.“ Wobei ja alles aus der Erfahrung kommt. Denn wirklich aus dem Nichts, „das geht schief“, ist er überzeugt. Acht Tage Powerplay, mit Unterhaltung außen im Biergarten und den Acts im Zelt, das musste langsam wachsen, um es mit einem Verein stemmen zu können. Es handelt sich um die elfte Ausgabe.

Der harte Kern der Winterbächer hat sich vorher kurz mal eingegroovt. Auch schon aus Gewohnheit. Dann geht es ab zum Gaildorfer Bluesfest, erzählt Steffen Clauss, der Obermächer. Ein Brauch seit den 90er Jahren. Dann aber ist „Schluss mit lustig, dann sind wir selber dran“.

Dieses Jahr ereignet sich das Zelt in einem Umfeld, das eh schon viele Leute ins Tal bringt. Gartenschau. Der Winterbacher Bürgermeister Sven Müller, ein Zeltspektakel-Fan wie sein Vorgänger Albrecht Ulrich, hat die Rockini gefragt, ob die Konzerte ins Gutscheinheft für die Gartenschau aufgenommen werden können. Die Rockini hat dann doch abgewunken. Steffen Clauss sagt: „Wenn es zu unseren Konditionen gepasst hätte, dann wären wir auf den Zug aufgesprungen. Wir haben halt auch unsere eigenen Vorstellungen. Verschenken und verschleudern wollen wir nichts.“ Es kam mal ein Sponsor, der hätte ihnen auch das Namensrecht abgekauft. Das Zeltspektakel verkaufen, „das machen wir nicht“. Wäre ja noch schöner!