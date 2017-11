Winterurlaub in den Allgäuer Alpen Panoramahotel Oberjoch – Ski-Spaß trifft Winter-Wellness

Das Skigebiet Oberjoch ist gerade komplett modernisiert worden; effiziente Schneekanonen werden zur Beschneiung eingesetzt und die Fahrtzeiten der drei Lifte haben sich deutlich verkürzt. Außerdem gibt es hier nun die erste wettergeschützte Achter-Sesselbahn Deutschlands.

Abwechslungsreiche blaue, rote und schwarze Pisten warten auf alle Wintersportler von Anfänger bis Profi. Natürlich bietet das Skigebiet auch einen Snowpark für die Snowboard- und Freestyle-Fans, das Schneekinderland für die Kleinen und eine Skischule für alle, die auch endlich auf den Brettern stehen wollen.

Natürliche Auszeit für Körper und Seele

Der Alpin-SPA Wellnessbereich des Panoramahotels Oberjoch steht ganz im Zeichen des Wohlbefindens der Hotelgäste und bietet Entspannung in angenehm privatem Ambiente und auf höchstem Niveau. Man badet in den beheizten Innen- und Außenpools, genießt einen Aufguss in der Saunalandschaft, atmet in Dampfbad und Sole-Lounge mal wieder richtig durch und gönnt sich anschließend noch eine Massage, ein Peeling oder eine Beautybehandlung.

Das Wellness-Konzept ist ganzheitlich angelegt und orientiert sich an den vier ursprünglichen Kraftquellen Feuer, Erde, Wasser und Luft. Bei den Beauty-Anwendungen und Massagen kommen hochwertige natürliche Produkte auf Basis von Pflanzen- und Kräuterextrakten zum Einsatz.

Bewusst wird weitgehend auf chemische Konservierungsstoffe, Mineralöle und synthetisches Parfüm verzichtet.

Erfahren Sie hier mehr über das Panoramahotel Oberjoch!