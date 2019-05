„Wir brauchen 55.000 Signalspieler“ VfB-Trainer Willig mit emotionaler Botschaft an die Fans

Stuttgart.

Als alle Fragen gestellt waren, richtete sich VfB-Trainer Nico Willig am Dienstag auf der Pressekonferenz vor dem Relegations-Hinspiel gegen Union Berlin mit einer emotionalen Botschaft direkt an die Fans des abstiegsbedrohten Bundesligisten: „In meiner ersten PK hier habe ich von Andy Beck als Signalspieler gesprochen. Am Donnerstag brauchen wir jetzt 55.000 Signalspieler, die uns in jeglicher Form unterstützen und voran pushen.“ Wenn Fans und Mannschaft „in einem Boot sitzen, dann schaffen wir dieses Thema Relegationspokal gemeinsam.“