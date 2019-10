„Wir haben den Gegner eingeladen“ Wie es zum VfB-Debakel in Hamburg kam

Hamburg.

Ausgerechnet im Spitzenspiel beim Hamburger SV hat der VfB Stuttgart am Samstag eine böse Klatsche kassiert. Beim 2:6 (1:3) im Volksparkstadion präsentierte sich vor allem die Defensive der Schwaben in einem desaströsen Zustand . „Wir haben den Gegner eingeladen, Tore zu schießen. Der HSV war eiskalt und hat es perfekt ausgenutzt“, sagte Stuttgarts Cheftrainer Tim Walter auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. „Immer, wenn wir eine Möglichkeit hatten dran zukommen, haben wir es vermasselt. Und dann kann so ein Spiel auch mal in der Höhe ausgehen.“