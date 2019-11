„Wir haben ihn nicht umsonst geholt“ VfB-Sportchef Mislintat lobt Debütant Endo

„Wir haben ihn nicht umsonst geholt“

Ein Extra-Lob gab es für den Japaner Wataru Endo, der bei seiner Startelf-Premiere eine starke Leistung ablieferte: „Wataru hat ein außergewöhnlich gutes Spiel gemacht. Er ist japanischer A-Nationalspieler und hat kein Problem mit dem Druck oder der Kulisse. Er ist es gewohnt, zu performen.“ Auf der Sechserposition vor der Abwehr gewann der 26-Jährige 79 Prozent seiner direkten Duelle und brachte 73 Prozent seiner Zuspiele an den Mitspieler. „Er ist ein super Junge, der uns auf vielen Positionen bereichert“, so Mislintat, „wir haben ihn nicht umsonst geholt.“

Einziger Wermutstropfen aus VfB-Sicht war an diesem Sonntag die Rote Karte für Kapitän Marc Oliver Kempf. Der war in der 87. Minute nach einem brutalen Foul an Christoph Kobald von Schiedsrichter Tobias Stieler vorzeitig zum Duschen geschickt worden. „Es ist eine klare, berechtigte Rote Karte“, sagte Sportchef Mislintat nach dem Spiel in der Mixed-Zone. „Meines Erachtens hat er die Situation komplett falsch eingeschätzt. Ich glaube, er hat ihn aber nicht erwischt. Das könnte strafmildernd wirken.“

Kempf selbst sprach nach dem Abpfiff von einer „dummen Aktion“. Im Auswärtsspiel beim SV Sandhausen am kommenden Sonntag (13.30 Uhr) wird Kempf in jedem Fall fehlen. Über die Dauer der Sperre entscheidet das DFB-Sportgericht voraussichtlich im Laufe der Woche.