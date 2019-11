„Wir müssen uns in den Hintern beißen“ TVB-Trainer ärgert sich nach Remis in Balingen

Der Handball-Erstligist TVB Stuttgart kommt – trotz Formanstieg – in der Tabelle nicht wirklich vom Fleck: Das unglückliche 23:23 in Balingen war das vierte Unentschieden im elften Spiel. „Es war wie beim Tennis“, sagte der Trainer Jürgen Schweikardt am Tag danach. „Wir haben fünf bis sechs Matchbälle vergeben.“ Zudem haderte der TVB in der entscheidenden Phase mit den Schiedsrichtern.