"Wir sind Bierfans" von Kommando Vollgas Backnanger Polizist sorgt mit Bier-Hit für Diskussion

Saufkumpan liegt regungslos auf dem Tresen

Der neue Song „Wir sind Bierfans“, der laut Holl aus einer „einfachen Idee heraus entstanden ist“ und den er gemeinsam mit Ballermann-Sänger Michael Müller geschrieben hat, sorgt nun allerdings für Wirbel. Im Video trinken Müller und Holl in einer Kneipe und in einer Brauerei. Die beiden singen: „Es wird eskalieren. Wir wollen feiern, tagelang nur feiern.“ Am Ende des Videos hängt ein Saufkumpan regungslos auf dem Tresen, Polizist Holl und sein Ballermann-Kumpel liegen wie Schnapsleichen auf Bierfässern. Darf ein Streifenbeamter, der eigentlich für Recht und Ordnung sorgt, das Biersaufen so verherrlichen?

Dominik Holl findet: Ja. „Ich möchte damit nicht provozieren“, betont der junge Mann. Es soll ein Partyschlager sein, der einfach Spaß macht. Es gehe um Bier, „unser höchstes Kulturgut“, und um die Gemeinschaft. Dabei soll das Wort eskalieren keinesfalls negativ wirken, es solle eher zum Ausdruck bringen, dass Leute gerne ausgelassen feiern können.

Holl trennt Beruf und Privatleben sehr strikt

Die Zusammenarbeit mit Michael Müller mache irre Spaß. „Schürze“ war als Sänger innerhalb der Eventreihe Ultraviolet, die Holl etwa vor vier Jahren gegründet hat, bei einer Veranstaltung aufgetreten. „Wir kannten uns schon vorher und verstehen uns supergut. Wir haben uns einfach entschlossen, gemeinsam etwas auszuprobieren“, sagt Holl. So sei relativ schnell „Kommando Vollgas“ entstanden. Das Video zum Party-Bierhit wurde in einer Brauerei in Schwäbisch Hall gedreht. Holl: „Ich habe dort angefragt und unsere Idee wurde mit Begeisterung aufgenommen.“ Innerhalb eines Tages sei das Video im Kasten gewesen. Dass der Hit so schnell bekannt wird, damit haben Holl und Müller nicht gerechnet, und dass der Song Wellen schlug, daran ist Holls Berufsstand nicht ganz unschuldig. Negatives Feedback von seinen Freunden oder der Familie habe der Beamte zwar nicht bekommen. Auch die Kollegen im Revier hätten positiv reagiert: „Ein Polizist ist auch ein Privatmensch und der eine oder andere feiert gerne.“ Nur einer war berufsbedingt nicht auf Applaus eingestellt: Polizeipräsident Reiner Möller hatte wegen des Sauflieds seine Rechtsabteilung eingeschaltet. Die sollte prüfen, ob ein Disziplinarverfahren eingeleitet werden muss. Dominik Holl hatte davon aus der Zeitung erfahren und zeigte sich überrascht. „Ich kann das auf der einen Seite nachvollziehen, dass es die Pflicht des Polizeipräsidenten ist, danach zu schauen, was ich da treibe. Auf der anderen Seite gebe ich ja kein negatives Bild von der Polizei ab, sondern singe in meinem Privatleben“, erklärt Holl seine Situation. Er trenne Beruf und Privatleben sehr strikt.

Seitens der polizeilichen Rechtsabteilung fiel das Ergebnis für Holl positiv aus: „Ein Beamter darf mit seinem Verhalten, auch im Privatleben, nicht das Ansehen der Polizei schädigen. Der Beamte hat nicht gegen geltende Regeln verstoßen“, heißt es bei der Polizeipressestelle in Aalen.

Holl: „Autogrammkarten im Dienst werde ich nicht verteilen“

Polizist sei er aus Leidenschaft, und er erfülle diesen Beruf „wie man so schön sagt, mit Leib und Seele“. Was ihn daran fasziniert? „Die Nähe zu den Bürgern und die Abwechslung“, sagt Holl. Ob Backnang ein heißes Pflaster ist? Der Gesetzeshüter lacht: „Backnang hat nicht das Nachtleben, wie es beispielsweise in Stuttgart herrscht, aber auch in unserer Stadt gibt es ordentlich was zu tun.“ Dominik Holl ist sich dessen bewusst, dass er erkannt wird, wenn er beispielsweise eine Fahrzeugkontrolle durchführt: „Ich kann zwischen privat und Arbeit ganz gut unterscheiden. Autogrammkarten im Dienst werde ich nicht verteilen.“

Als Pheel Awsom will Dominik Holl auch weiterhin an seiner Musikkarriere feilen, aktuell sei er aber vorerst gemeinsam mit Michael Müller auf „Kommando Vollgas“ konzentriert. „Wir sind gespannt, wohin die Reise geht.“ Zuerst wohl auf den Cannstatter Wasen, denn ein Termin steht im Kalender fest: „Wir werden den Bierhit am 12. Oktober auf dem Cannstatter Volksfest präsentieren, wollen es damit zum Bierkönig-Closing auf Mallorca schaffen“, sagt Dominik Holl voller Vorfreude. Und gestern hat er erfahren: Voraussichtlich Anfang Dezember machen sich „Kommando Vollgas“ nach Österreich auf, um bei Après-Ski-Partys ihren Song zu performen. Na dann Prost!