„Wir stehen als Team zusammen“ VfB-Profis spenden in Corona-Krise 100.000 Euro

Stuttgart.

Die Profis des VfB Stuttgart spenden in der Coronavirus-Krise insgesamt 100.000 Euro. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, soll der Betrag Bedürftigen sowie Pflegekräften und Ärzten in der Region zugutekommen. „Für mich und meine Mannschaftskollegen war klar: Wir stehen als Team zusammen und helfen dort, wo Hilfe am dringendsten benötigt wird“, sagte Stürmer Mario Gomez laut der Vereinsmitteilung. Ein besonderer Dank gehe dabei auch an den Initiator der Aktion. Gomez: „Explizit bedanken möchte ich mich auch bei Philipp Klement, der bei uns in der Mannschaft der Initiator dieser Aktion war und auch maßgeblich die Abwicklung übernommen hat.“