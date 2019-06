Wirren um Verkauf der Flüchtlingscontainer Hat sich der Kreis 462 000 Euro entgehen lassen?

Das Rätsel der Container: Wer diesen wunderlichen Fall verstehen will, muss zunächst die Vorgeschichte aufblättern. Im Herbst 2015 kamen pro Woche rund 200 Flüchtlinge im Kreis an, die untergebracht werden mussten: 4000 Plätze waren seinerzeit schon geschaffen – doch bis Ende 2016, so sah es aus, wäre 10 000 weiteren Leuten Obdach zu geben. Der Kreis schaffte deshalb für eine höhere Millionensumme 20 „modulare Wohnsysteme“ an, Containerdörfer, die Platz für 4000 Menschen boten.

Dann aber kippte alles: Im Frühjahr 2016 führten Beschlüsse mehrerer Staaten dazu, dass die Balkanroute quasi von heute auf morgen geschlossen wurde. Der Zuwandererstrom riss abrupt ab.

Reiner Materialwert pro Box: 400 Euro

Acht der 20 Containerdörfer waren bereits aufgebaut und wurden bewohnt. Die Lieferung von fünf weiteren ließ sich noch stornieren. Sieben – mit 420 Einzelboxen – waren schon da; und standen leer. Mitte 2017 entschied der Kreis: Wir verkaufen sie.