Wlezheim/Alfdorf Kreisstraße nach Alfdorf drei Wochen gesperrt

Welzheim/Alfdorf. Von Montag, 8. Oktober, an wird die Kreisstraße 1887 zwischen Welzheim und Alfdorf-Rienharz drei Wochen lang gesperrt. Die Fahrbahn wird in zwei Bauabschnitten instandgesetzt. Der Umwelt- und Verkehrsausschuss des Kreistages vergab den fast 600 000 Euro schweren Auftrag an die Baufirma Lukas Gläser.

Während Autofahrer lange Umwege machen müssen, um von Welzheim nach Rienharz zu kommen, bekommen die Busse am Segelflugplatz vorbei eine Abkürzung über die Felder.

Schleichverkehr befürchtet

Die Kreisräte ahnten, dass diese wohl auch viele Autofahrer nutzen werden, wie die Erfahrung aus Schwaikheim lehrt. Dort war im Sommer eine zentrale Unterführung wegen einer Brückensanierung wochenlang gesperrt; viele Autofahrer nutzten jedoch nicht die ausgeschilderten Umleitungen, sondern die Busstrecke. „Das Schild „Durchfahrt verboten’ hat offenbar leider keine Bedeutung mehr“, meinte Stefan Hein, Leiter des Straßenbauamtes. Er rechnet aber nicht mit seinem Schleichverkehr im Ausmaß von Schwaikheim.

Die Kreisstraße 1887 ist marode. Die Zustandserfassung und -bewertung ergab Noten zwischen 3,5 – „Warnwert überschritten“ – und 5,0 – „Schwellenwert überschritten“. Auf der Fahrbahn finden sich Aufbrüche, Verdrückungen, Spurrinnen und Rissen, wie die Fachausdrücke für solche Schlaglochpisten lauten.

Belag wird verstärkt

Auf dem Kreisstraßenmaßnahmenplan der Jahre 2018 bis 2021 steht die Reparatur auf Platz neun. Am Montag, 8. Oktober, rollen die Baufahrzeuge an. Geplant ist eine Deckschicht auf den gesamten 3,8 Kilometern sowie tiefergehende Instandsetzungen in Teilabschnitten.

Der Belag wird auf der gesamten Länge verstärkt und eine neue Deckschicht eingebaut. Am Straßenquerschnitt ändert sich allerdings nichts. Die Straßenränder werden ebenfalls instandgesetzt beziehungsweise ergänzt.

Stellenweise gibt es auch einen neuen Unterfahrschutz an den Leitplanken, was Motorradfahrer im Falle eines Unglücks zu schätzen wissen.

Zwei Bauabschnitte

Gebaut wird vom 8. Oktober bis 27. Oktober, und zwar in zwei Bauschnitten, so dass Rienharz immer erreichbar bleibt. Der erste, kürzere Bauabschnitt ist zwischen Rienharz und dem Eisenbach-Stausee. Die Umleitung erfolgt über Welzheim und Burgholz. Die Umleitung während des zweiten Bauabschnitts zwischen Welzheim und Rienharz läuft über Breitenfürst und Pfahlbronn.