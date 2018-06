Wohnmarktbericht Rems-Murr Hier wohnt es sich am besten

Der Immobilienmarkt im Rems-Murr-Kreis boomt. „Wir könnten viel mehr Häuser und Wohnungen verkaufen“, sagt Armin Schneider, Chef der Immobilienabteilung der Volksbank Stuttgart: „Wenn wir die Immobilien hätten.“ Die große Nachfrage übersteigt weiterhin das kleine Angebot. Doch es wird nicht mehr jeder Preis bezahlt, den Verkäufer verlangen.

Dauerte es 2016 gut einen Monat, bis ein Haus oder eine Wohnung verkauft waren, so waren es vergangenes Jahr schon fast zwei Monate. Anfang des Jahrzehntes lag die Vermarktungsdauer übrigens noch bei fünf, sechs Monaten. Auch Kapitalanleger überlegen sich zwei-, dreimal, ob sich eine Investition in Betongold angesichts der Preise noch rentiert. „Unter vier Prozent wird es für Kapitalanleger grenzwertig“, sagt Armin Schäfer, der Leiter des Immobilienvertriebs.

Für den digitalen Alltag ist Schwaikheim spitze

Die Volksbank hat ihren Wohnmarktbericht überarbeitet und sich weitgehend von den Tabellen verabschiedet, in welcher Kommune Häuser und Wohnungen wie viel kosten. Diese Übersicht gibt es weiterhin. Im Anhang. Der Schwerpunkt liegt im neuen Bericht auf qualitative Aspekte des Immobilienmarktes. So hat das iib Dr. Hettenbach Institut für die Volksbank eine Strukturanalyse vorgenommen und angesichts der hohen Preise und des knappen Angebotes untersucht, welche Kommune die beste ist in einer bestimmten Lebensphase – oder wo man eben nicht so gut aufgehoben ist.

Für Senioren hat das iib sechs Aspekte unter die Lupe genommen: Gesundheit und Versorgung, Behörden, Busse und Bahnen, Seniorentagesstätten, Kultur sowie Naherholung. Die Top 3 für Senioren sind Waiblingen (65 Prozent), Schorndorf (62 Prozent) und Murrhardt (60 Prozent). Zu den Schlusslichtern zählen Kaisersbach und Urbach, aber auch Winterbach oder Korb.

Die drei familienfreundlichen Kommunen sind Backnang (70 Prozent), Waiblingen (65 Prozent) und Fellbach (62 Prozent). Kriterien für Familien sind Spielplätze, Kindertagesstätten, Schulen und weiterführende Schulen sowie Hochschulen/Universitäten und die Freizeit.

Wer seinen Lebensmittelpunkt mit Freizeit und Sport verbinden will, sollte nach Spiegelberg (87 Prozent), Alfdorf (83 Prozent) oder Großerlach umziehen. Ausschlaggebend dafür waren die Kriterien Fahrrad- und Wanderwege, Grün-, Wald- und Wiesenflächen, Höhenunterschiede, Vereinsvielfalt und Sportstätten.

Die drei Gewinnern für den digitalen Alltag hingegen sind Schwaikheim (97 Prozent), Winnenden (91 Prozent) und Weissach im Tal (90 Prozent). In diesen drei Kommunen ist die Versorgung mit Mobilfunk LTE sowie einem schnellen Internet mit 16 Mbit und 50 Mbit am besten.

„Grenzwertig“: Vielerorts liegt die Rendite unter vier Prozent

Die Preise für Immobilien sind in den vergangenen Jahren drastisch angestiegen. Je näher an der Landeshauptstadt, desto stärker. Die Gründe liegen am Zug in die Region Stuttgart aufgrund der guten Arbeitsmarktlage, aber auch den niedrigen Zinsen, so dass viele Kapitalanleger ihr Geld in Wohnungen und Häuser anlegen.

Die hohen Immobilienpreise bremsen die Investitionslust. „Die Erfahrung zeigt, dass in den Fällen, in denen die durchschnittliche Rendite unter vier Prozent fällt, auch das Immobilien-Preissteigerungspotenzial an seine Grenzen kommt“, heißt es im Wohnmarktbericht: „Die Preise stabilisieren sich auf hohem Niveau.“ Diese Vier-Prozent-Marke wird bereits in Korb, Remshalden, Schorndorf, Schwaikheim, Urbach, Waiblingen, Weinstadt oder Winterbach und Winnenden erreicht oder gar unterschritten. Um die fünf Prozent Rendite lassen sich lediglich noch in Kaisersbach, Murrhardt und Spiegelberg erzielen.

Gutes Einkommen im Rems-Murr-Kreis

Die hohen Immobilienpreise hängen auch mit den guten Einkommen im Rems-Murr-Kreis zusammen. Verdienen in Deutschland lediglich 20 Prozent der Haushalte mehr als 3600 Euro netto, so sind es im Rems-Murr-Kreis fast 30 Prozent. Ab 3600 Euro und mehr kann sich eine Familie heute eine Immobilie leisten.

Das durchschnittliche Einkommen eines Haushaltes beträgt im Rems-Murr-Kreis rund 34 5000 Euro im Jahr. Ein Haus (425 000 Euro) kostet also das 12,5-Fache eines Jahresgehaltes und eine Wohnung (200 000 Euro) immerhin noch mehr als das Fünffache. Für die Miete (690 Euro) wird rund ein Viertel des Gehaltes ausgegeben. In München sind es übrigens bereits 40 Prozent und mehr.

Am knappsten waren Immobilien (bezogen auf Angebote je 1000 Einwohner) in Burgstetten, Fellbach, Kernen, Schwaikheim, Urbach und Winterbach, wo weniger als fünf Immobilien je 1000 Einwohner zum Verkauf standen. Die größte Auswahl hatten Immobilienkäufer im nördlichen Kreisgebiet, aber auch in Rudersberg mit 13 Angeboten je 1000 Einwohner.