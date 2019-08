Wohnungsbau im Schelmenholz Winnenden Erstmals arbeiten drei Bauträger zusammen

„Der Gemeinderat erlaubte uns, diesen Weg zu gehen“, sagt Pfleiderer. Von Anfang an hatte er die Baugenossenschaft Winnenden und Hausbau Class mit ins Boot genommen. „Jeder sollte das machen, was er am besten kann“, so BGW-Geschäftsführer Michael Rieger. „Wir vermieten, Class baut Reihenhäuser, Pfleiderer Eigentumswohnungen.“

Sie bezeichnen sich selbst als „Bauträger-Traditions-Troika“, alle sind in Winnenden seit Jahrzehnten am Markt, entwickeln aber erstmals ein solches Gebiet mit 129 Wohneinheiten gemeinsam. Ihr Ziel: Möglichst schnell soll das 2,1 Hektar große Gelände bebaubar sein.

In zwei bis drei Jahren, so hoffen die drei, sei’s so weit. Die Stadt hat, wir haben berichtet, im Juli den Bebauungsplan-Prozess eingeleitet. Zum Vergleich: Beim (wesentlich größeren) Baugebiet Adelsbach dauerte es von der Planaufstellung bis zum Erschließungsbeginn sechs Jahre, allein die Umlegungsverhandlungen mit den Eigentümern dauerten davon vier Jahre.