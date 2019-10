Wohnungsnot im Rems-Murr-Kreis Darum plant Leutenbach keine neuen Baugebiete

Interessant am Wohngebiet Schafäcker ist, dass deutlich weniger als die Hälfte der Bewerber überhaupt aus Leutenbach war. Die meisten kamen aus dem Rems-Murr-Kreis, einige auch aus Stuttgart. Der Wohnungsdruck, den wir spüren, kommt überwiegend von außerhalb. Wir registrieren natürlich den Bedarf an bezahlbarem Wohnraum. Im Rathaus haben wir eine lange Warteliste für Gemeindewohnungen, die zu einem bezahlbaren Mietpreis vermietet werden. Zudem sprechen mich dann und wann Bürger an, die eine Wohnung suchen. Es sind Menschen, die hierbleiben wollen und gerade nichts Passendes finden. Es kann ein Rentner-Ehepaar sein, das überraschend eine Eigenbedarfskündigung bekommen hat. So etwas gibt es ein- bis zweimal im Jahr - aber nicht erst seit kurzem.

Gibt es überhaupt noch freie Wohnungen und Bauplätze in den drei Ortsteilen von Leutenbach?

Im Wohngebiet Schafäcker läuft gerade auf Hochtouren der Bau von Einfamilienhäusern. Mehrere Mehrfamilienhäuser sind bereits fertig, eines im Bau. Wenige Bauplätze sind noch frei in Nellmersbach - sie liegen aber in privater Hand. Demnächst sollen zwei oder drei bebaut werden. Wir haben alle Leerstände in der Gemeinde erfasst, doch die Bereitschaft zu verkaufen, tendiert gegen null.

Wie glücklich sind Sie damit, dass Sie gerade in diesen Bauboomjahren so wenige Bauplätze frei haben?

Wir waren unserer Zeit voraus. Der große Bauboom hat ja schon 2015 angefangen, und seither ist in Leutenbach viel passiert. Im Wohngebiet Schafäcker sind ein Altenheim mit 30 Plätzen und insgesamt 50 Wohnungen entstanden, und auch jetzt entsteht dort noch Wohnraum. Es ist doch so: Anderswo wird noch geplant - in Leutenbach wird gebaut, und zwar genau zu der Zeit, zu der die Nachfrage extrem stark gestiegen ist. Schauen Sie doch mal unsere Einwohnerzahlen an: Wir haben 660 Einwohner dazugewonnen seit 2015. Im Neubaugebiet wurde viel gebaut, aber auch in den Ortskernen entstanden etliche Mehrfamilienhäuser. Heute haben wir 5,69 Prozent mehr Einwohner als im Jahr 2015. Die Region ist in dieser Zeit im Durchschnitt um 1,5 Prozent gewachsen.

Andererseits muss eine Gemeinde auch mit so einem Bevölkerungswachstum umgehen. Wie verkraften Sie die Zuzüge?

Wir haben neue Kitas geschaffen und stellen trotzdem fest, dass wir in der Kinderbetreuung am Limit sind. Auch die Grundschule im Wohnbezirk Leutenbach ist an ihre Grenzen gelangt. Die Raumsituation würde es nicht vertragen, wenn alle vier Jahrgänge dreizügig wären. Weil wir solche Kapazitätsgrenzen sehen, haben wir darauf verzichtet, das Baugebiet Brahmsstraße auf den Weg zu bringen.

Werden Sie irgendwann doch dieses Baugebiet beginnen?

Wir müssen die Entwicklung am Wohnungsmarkt beobachten. Die nächsten Jahre werden spannend. Wie wirkt sich der Strukturwandel in der Wirtschaft auf den Wohnungsbedarf aus? Wenn sich die Nebel lichten, können wir überlegen: neues Baugebiet – ja oder nein? Die Pläne dafür liegen in der Schublade.

Und würden Sie über dieses Baugebiet Brahmsstraße hinaus noch weitere ins Auge fassen?

Es ist schwierig. Leutenbach ist in einer speziellen Situation. Wir haben eine kleine Gemarkung. Wir haben auch immer darauf geachtet, dass wir in der Mitte zwischen unseren drei Orten eine naturnahe Fläche für die Naherholung bewahren und ausbauen. Alle ökologischen Ausgleichsmaßnahmen für neue Baugebiete wurden im Landschaftspark Höllachaue umgesetzt, damit unsere Bevölkerung etwas hat von den Ausgleichsflächen. Und schließlich denken wir auch an unsere Landwirte. Sie haben viel Fläche verloren, damit die B-14-Umfahrung von Winnenden gebaut werden konnte. Jeder weitere Flächenverbrauch tut ihnen weh. Das sehen wir an der Diskussion um einen See am Buchenbach. Eines steht fest: Wir wollen nicht wachsen um des Wachsens willen. Auch wenn es finanziell lukrativ ist.