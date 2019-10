Wohnungsnot im Rems-Murr-Kreis Das größte Baugebiet 2019 im Kreis

Das Gebiet wird dicht bebaut: 90 Einwohner pro Hektar sind das Ziel, weil es hier ein regionaler Wohnungsbauschwerpunkt ist, ein Gebiet ganz nah am Bahnhof, wo die S-Bahn hält und obendrein der Regionalzug, so dass Bewohner die beste Verbindung nach Stuttgart haben, sagt OB Holzwarth im Gespräch mit unserer Zeitung.

Ziemlich großes Wohngebiet in Hertmannsweiler in Vorbereitung

In zwei bis drei Jahren wird das Wohngebiet fertig bebaut sein, wie Winnendens Stadtentwickler Markus Schlecht schätzt. Die Stadt wird dann ihre nächsten Baugebiete bereitstellen, die sie jetzt gerade vorbereitet: In Höfen, am Kronenplatz, in der Schmidgallstraße, an der Forststraße im Schelmenholz und an der Bildstraße in Birkmannsweiler beginnt das Häuserbauen. Und es geht weiter: Markus Schlecht plant schon für den zweiten, über acht Hektar großen Bauabschnitt am Adelsbach.

Parallel dazu kommt das 3,7 Hektar große Baugebiet Kirchhofäcker in Hertmannsweiler im Jahr 2025, das Wohnfläche für 296 Einwohner bieten soll. „Der Wunsch dafür kommt aus der Bevölkerung von Hertmannsweiler, von Leuten, die dort wohnen bleiben wollen“, sagt OB Holzwarth. „Wir sehen die Wohnungsnot und wollen die möglichen Bauflächen dafür ausnutzen.“ Winnenden wird von jetzt 28 455 Einwohnern im Jahr 2023 auf über 30 000 Einwohner wachsen. Die Stadt richtet sich darauf ein und baut Kitas in allen größeren Wohngebieten.