Wohnungsnot im Rems-Murr-Kreis Das ist aus den Wohnungssuchenden geworden

Kein Angebot für Rollstuhlfahrer

Kein einziges Wohnungsangebot hat indes der Rollstuhlfahrer Matthias Wünsche aus Weinstadt nach unserem Zeitungsartikel vom 19. Oktober erhalten. Nach wie vor sucht er eine rollstuhlgerechte Mietwohnung, seit nunmehr sieben Jahren. Die jetzige Bleibe des an Muskelschwund leidenden Weinstädters eignet sich nur teilweise, unter anderem wegen der zu engen Toilette und des Bads. „Es ist wirklich ganz dringend bei mir.“

Bei unserem ersten Artikel ist uns übrigens ein kleiner Fehler unterlaufen. Wir schrieben, dass bei Matthias Wünsche die Miete vom Amt überwiesen wird. Das ist jedoch falsch. „Ich zahle alles komplett von meiner Rente.“

Matthias Wünsche sucht nicht nur in Weinstadt, sondern auch in den umliegenden Kommunen. Vermieter können sich unter 0 71 51/96 00 06 bei ihm melden. Eine neue Idee hat Matthias Wünsche mittlerweile auch. Er kann sich vorstellen, sich zusammen mit einem Studenten eine Mietwohnung zu teilen, der ihm ein bisschen im Alltag hilft und mit dem er sich austauschen kann. „Das gibt’s schon häufiger.“

Nicht anders ist es Sarra A. ergangen. Die Mutter eines achtjährigen Sohnes sucht weiterhin verzweifelt nach einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Nach einem Jobwechsel musste sie aus der Betriebswohnung ausziehen und hat seither nicht einmal eine Gelegenheit zu einer Wohnungsbesichtigung bekommen. Bleiben würde sie am liebsten in Waiblingen, aber sie kann sich auch vorstellen, in Fellbach, Rommelshausen oder Bad-Cannstatt zu wohnen.

Baby ist da, neue Wohnung fehlt

Vergangene Woche kam das Baby zur Welt, und noch immer hat Tania Marasco aus Schorndorf keine neue Wohnung für sich, ihren dreijährigen Sohn und ihren Freund gefunden. Und dabei sucht sie jetzt dringender denn je eine Alternative zu ihrer Eineinhalb-Zimmer-Wohnung. Doch die Aussichten sind schlecht: Obwohl die 26-Jährige von Sozialpädagogin Anna-Lena Becker von der Sozialintegrativen Alltagsbegleitung Schorndorf unterstützt und die Miete vom Jobcenter übernommen wird, hatte sie bisher kein Glück.

Selbst der Aufruf im Oktober in dieser Zeitung hat nicht zum Erfolg geführt, sondern lediglich zu einem Anruf und der Besichtigung einer Wohnung, die für die vierköpfige Familie nicht geeignet war. Tania Marasco sucht also noch immer eine bezahlbare Drei-Zimmer-Wohnung in Schorndorf.

Und auch Nelli Schachler aus Welzheim ist weiterhin auf der Suche nach einer Wohnung. Der 57-Jährigen ist auf Ende März die Wohnung wegen Eigenbedarf gekündigt. Sie hat zwar aktuell eine Wohnung in Aussicht. Allerdings kann sie nur ohne ihren Hund einziehen, der Hund kommt deshalb zu ihrem getrennt lebenden Mann.

Im Januar zieht die Familie Kaminski mit Töchterchen Emilia von Kernen nach Weinstadt um und kann die Wohnung räumen, die ihnen der Vater von Natalie Kaminski vorübergehend überlassen hatte. Eine Mitbewohnerin im Haus hatte von der verzweifelten Wohnungssuche der Kaminskis gelesen und ihnen eine Mietwohnung in Großheppach angeboten. Das ist nicht das eigene Häuschen im Grünen, von dem die Kaminskis träumten – aber endlich eine eigene Wohnung, nachdem die Familie im Sommer mit der neugeborenen Tochter aus Spanien in die Heimat zurückgekehrt war.