Wohnungsnot im Rems-Murr-Kreis Gewa-Tower-Käufer: Das Doppel-Versagen im Wohnungsbau

In Fellbach nein, in Stuttgart ja. Man muss schon überlegen, wo man Verdichtungen aufbaut. Die CO2-effizienteste Stadt der Welt ist Hongkong: Da zeigt sich, dass ein Hochhaus allein vielleicht nicht funktioniert, zehn oder 15 nebeneinander aber schon. Der Schwabenlandtower wiederum ist sozusagen aus Versehen passiert und wäre unter normalen Umständen niemals in die Rendite zu bringen. Jetzt steht er aber und Leute haben Geld verloren, daher ergibt sich die Renditechance aus einer Substanz, die normal nie zu bauen gewesen wäre. Hätte man mich vorher gefragt, ob ich dort ein Hochhaus bauen will, wäre ich mit dem spitzen Bleistift schnell zu der Überzeugung gelangt: Nein, das rechnet sich nie. Da hätte ich eine Miete von 30 Euro oder mehr gebraucht. Alle Risiken des Rohbaus, der Baugrube und des Erdaushubs waren nun jedoch vorbei - und damit war der Turm zu dem Preis praktisch unkaputtbar.

Sie kennen die Region Stuttgart mit ihrer wirtschaftlichen Attraktivität. Sie erlebt einen enormen Preisanstieg bei den Immobilien, obwohl gebaut wird. Wie viel Spekulation ist dabei?

Im Grunde haben wir im Wohnungsbau zwei Vollversager. Der erste Bereich sind die Städte und Gemeinden, weil sie nicht in ausreichendem Maße in der Lage sind, Bauland zur Verfügung zu stellen. Wieso würde mehr Bauland helfen? Spekulation ist eine Wette in die Zukunft. Jemand weiß, dass ein Grundstück morgen mehr wert ist, und das kann er nur wissen, wenn es ein knappes Gut ist. Wenn man zum Beispiel in Berlin das Flugfeld Tempelhof als Bauland deklarieren würde, dann würde am nächsten Tag die Grundstücksspekulation zusammenbrechen. Stuttgart hat das Problem, dass es zwar richtigerweise keine neuen Flächen erschließen und versiegeln möchte. Aber man ist nicht hart genug bei der Überlegung, wo man verdichten könnte. Man müsste mehr nach Baulücken Ausschau halten und nach einstöckigen Supermärkten – und die Eigentümer dort darauf hinweisen, dass Eigentum verpflichtet. Das kann man mit einem guten Baurecht erreichen oder durch geschicktes Agieren bei der Grund- und Grunderwerbssteuer. Das heißt, die Grundsteuer für Gebäude, die nicht betrieben werden, könnte man deutlich erhöhen, um den Druck für den Verkauf oder eigenes Bauen zu erhöhen. Man muss – nicht sozialistisch wie in Berlin, aber open-minded – darüber diskutieren, wie Grundstücke sicher der Bebauung und dem Nutzen der Bevölkerung zugeführt werden können. Andere Länder haben das schon gemacht, ob England oder Dänemark. In Deutschland sind Mannheim und Erfurt mit anderen Ansätzen gute Beispiele.

Wie sieht Ihr Königsweg aus der Wohnungsnot aus? Stichwort digitales Bauen ...

Das hat mit der zweiten Versagenskultur zu tun. Seit 30 oder 40 Jahren haben wir überhaupt keine Innovation im Baubereich. Wir haben in Deutschland 2800 Bauträger mittlerer Größe, aber keine großen Immobilienkonzerne, die in der Lage sind, Innovationen auf den Markt zu bringen, Forschung und Entwicklung zu betreiben. Die Antwort: Wir müssen abschauen, was andere Industrien wie Maschinenbau und Automotive gemacht haben. Die stanzen ja nicht jedes Bodenblech von Hand. Entsprechend muss man den Beton für den Rohbau vorgefertigt auf die Baustelle kriegen. Wir sprechen dabei nicht von Plattenbau 4.0. Individuellste Bauvorhaben werden ab 2021 in unserem Fertigbauteilwerk in Erfurt produziert. Die Digitalisierung sorgt dafür, dass wir jede Decke nicht immer neu erfinden müssen, sondern nur im Katalog nachschlagen müssen. So können wir fertige Bäder, Bodenbeläge und Wandscheiben produzieren lassen, so dass wir in der halben Zeit zu halben Kosten das gleiche Haus wahrscheinlich in höherer Qualität wie heute bauen können. Durch Building Information Modeling schaffen wir in einem komplett durchdachten und vorgeplanten Prozess ein in allen Teilen bekanntes Bauwerk. Damit sind wir auf der Höhe von Automotive. Nun träumen wir davon, dass die Kommunen uns wieder günstig Bauland zur Verfügung stellen. Die Idee wäre, dass wir in der Lage sind, Wohnraum für zehn Euro Miete beziehungsweise für 3500 bis 4000 Euro den Quadratmeter zu schaffen. Dann würde was Verrücktes passieren: Der Polizist könnte sich plötzlich wieder eine Wohnung leisten. Wir würden den VW Polo der Immobilienbranche produzieren. Aber leider haben die politischen Parteien aufgehört, sich um die Probleme zu kümmern, um die es im Leben geht: um bezahlbaren Wohnraum und um Produkte, die sich der CO2-Neutralität annähern.

Die Immobilienbranche beklagt vielfach energetische Anforderungen als Kostentreiber? Ist Nachhaltigkeit lästig?

CO2-neutral zu bauen ist eine Qualitätssteigerung. Haben Sie schon einen Automobilbauer erlebt, der sich beklagt, dass er zusätzliche Anforderungen an Qualität und Innovationen hat, dass das Armaturenbrett heute viel feiner justiert ist und die Windgeräusche viel leiser sind? Die Verteuerung kommt natürlich, wenn unsere Immobilien immer besser werden. Die Frage ist, ob ich innovativer bauen und das auffangen kann. Jede andere Industrie hat das geschafft, aber die Immobilienwirtschaft weigert sich kategorisch, weil sie nicht mehr weiß, wohin mit dem Geld - und früher konnte sie nicht, weil sie keine Gewinne hatte.

Brauchen wir mehr sozialen Wohnungsbau?

Die freie Immobilienwirtschaft und der soziale Wohnungsbau haben erst einmal nichts miteinander zu tun. Das eine ist eine dem Staat gesetzlich auferlegte Verpflichtung, der der Staat wider besseres Wissen die letzten zehn, 20 Jahre nicht mehr nachgekommen ist. Wir hatten 1990 knapp drei Millionen Sozialwohnungen, heute eine Million. Mit Hinblick auf gefördertem Wohnraum für Menschen, die fünf, sechs oder sieben Euro Miete bezahlen können, mit dem Finger auf die Immobilienwirtschaft zu zeigen, wäre äußerst dumm. Die wirkliche Frage, die mich beschäftigt und die wir in den AfD-Wählern wiederfinden, ist die, wie es dem Polizisten geht. Dem Sozialhilfeempfänger wird geholfen werden. Entweder durch Wohngeld oder durch ein rasches Ansteigen des Baus von Sozialwohnungen. Über die Jahre werden sich die Regierenden darüber im Klaren sein, dass wir immer Menschen haben werden, die entweder durch ihr Alter oder aus anderen Gründen nicht in der Lage sind, sich die Marktmieten zu leisten. Deshalb werden wir bald wieder vier oder fünf Millionen Sozialwohnungen in Deutschland haben - was wichtig und richtig ist. Aber im Bereich des bezahlbaren Wohnraums zwischen acht und zwölf Euro ist der Immobilienwirtschaft in Kombination mit den Kommunen völliges Versagen vorzuwerfen.

Linke sehen die CG-Gruppe und Sie persönlich als Immobilienhai, der Gentrifizierung vorantreibt. Kränkt Sie das?

Wenn es Die Linke wäre, dann ja. Aber: Wer ist links - und wer zündet mir meine Autos an? Die Linken werden meistens schnell unsere Partner, denn wenn wir 100 Wohnungen bauen, sind wir gerne bereit, 30 als geförderte Wohnungen zu realisieren. Wo wir vernünftige linke Kräfte haben, die entlang unseres Systems der sozialen Marktwirtschaft agieren, haben wir keine Schwierigkeiten. Jedoch mit Leuten, die offen kommentieren, dass sie an unserem System nicht interessiert sind. Die Diskussion, wie wir allen, auch den armen und weniger leistungsfähigen Bevölkerungsgruppen Rechnung tragen, führen wir gerne. Und da lassen wir uns gerne belehren, dass wir vielleicht ein betreutes Wohnen mit vorsehen müssen oder Gelder für ein Kulturhaus freimachen. Ich bin nur traurig, dass in manchen Kreisen überhaupt kein Interesse am Diskurs besteht, obwohl wir Teil der Lösung sind. Wir bauen als freie Wirtschaft 200 000 bis 300 000 Wohnungen im Jahr, die kommunalen Wohnungsentwickler 20 000 bis 50 000. Wir sind jeder Kommune, in der wir aktiv sind, mit großen Charity-Projekten für Kinder oder bis hin zum Massensport verbunden.

Im Film „Ungleichland“ sind Sie den Steglitzer Kreisel hinaufgejoggt. Machen Sie das auch im Schwabenlandtower?

Ich habe vor, nächstes Jahr, wenn unser Upper Nord in Düsseldorf mit 120 Metern steht, außerdem der Vitopia Kampus Kaiserlei in Frankfurt mit zwei Türmen, der Steglitzer Kreisel und eben der Schwabenlandtower, alle fünf Projekte in einer Woche in Rekordzeit zu laufen. Trotz meiner 51 Jahre trainiere ich dafür hart.