Wohnungsnot im Rems-Murr-Kreis Günstig wohnen – bloß wie?

Die Wohnungsversorgung ist als eines der drängendsten kommunalen Probleme erkannt worden, sagt Braune. Schon vor Jahren hatte er den Bedarf zwischen Rems und Murr mit rund 5000 neu zu bauenden Sozialwohnungen beziffert. Allein stemmen kann die Kreisbau freilich diese Aufgabe nicht. „Mit den Gesellschafter-Darlehen in Millionenhöhe will das kreiseigene Wohnungsunternehmen aber die Zahl seiner eigenen Sozialwohnungen von 700 auf rund 1200 erhöhen. “ Bis Ende des Jahres sollen es über 870 Wohnungen sein.

Erbbaurecht – was ist denn das?

Der Schlüssel zu erschwinglichem Wohnraum ist für Dirk Braune das Erbbaurecht. Er spricht von einer „Renaissance“ dieser in Vergessenheit geratenen Konstruktion. Die Rathäuser müssen nämlich ihre Grundstücke nicht ganz und gar verschenken, sondern überlassen sie der Kreisbau für 30 bis 50 Jahre. Im Anschluss können sie das darauf errichtete Gebäude zum Verkehrswert übernehmen. Den Verkehrswert als Preis anzusetzen, sei wichtig, betont Dirk Braune. Das garantiere, dass der Eigentümer in den Jahren vor Rückgabe des Grundstücks das Gebäude nicht verkommen lässt.

Ohne öffentliche Förderung kann es keinen erschwinglichen Wohnraum geben. Aber trotz des kostenlosen Grunds und Bodens macht die Kreisbau bei den neu gebauten Wohnungen keinen Gewinn. „Wir erwirtschaften in den ersten 17 Jahren rote Zahlen“, sagt Braune und weist auf seine langfristige Kalkulation hin. Kein Privater würde unter der Bedingung investieren, dass sein Kapital sich erst auf 35 Jahre hin mit vier Prozent jährlich verzinst.

Welche Vorteile haben die Gemeinden von der Zusammenarbeit mit der Kreisbau?

Den Bürgermeistern konnte die Kreisbau ihre Projekte vor allem mit neuen Kindergärten schmackhaft machen. Kitas brauchten sie dringend. Solche entstanden beispielsweise in Urbach, Plüderhausen oder Remshalden. Am Fellbacher Bahnhof baute die Kreisbau für 13,8 Millionen Euro ein Vorzeigegebäude mit 35 Mietwohnungen und drei Gewerbeeinheiten, das Ende 2018 bezogen wurde. Die Stadt kann sich dort auch über eine Außenstelle der Volkshochschule Unteres Remstal freuen sowie über die Jugendtechnikschule und die Kunstschule Fellbach.

Macht das Beispiel Kreisbau im Land Schule?

Nein. Der Landkreis steht mit seinem Engagement für den Wohnungsbau auf einsamem Posten. Das hatte Andreas Schwarz, der Fraktionsvorsitzende der grünen Landtagsfraktion, im September bei einem Wohnbau-Gipfel in Schorndorf lobend angemerkt. Für Braune ist dies nicht weiter verwunderlich. Die wenigsten Landkreise haben eine kreiseigene Wohnungsgesellschaft wie der Rems-Murr-Kreis seine Kreisbau-Gruppe. Dies sei historisch gewachsen und bis heute so gewollt. „Diese Konstellation ist ziemlich einmalig.“ Und sie ermöglicht die Wohnbau-Offensive.

Was ist bei Neubauten von einer Quote für Sozialwohnungen zu halten?

Mit 500 neuen Sozialwohnungen kann die Kreisbau die riesige Nachfrage nach günstigen Wohnungen nur zum geringsten Teil decken. Für Dirk Braune ist es keine Frage, dass es anderer, auch privater Bauträger bedarf, damit mehr Wohnungen errichtet werden. Viele Städte haben in ihrer Not Quoten bei Neubauprojekten eingeführt. In Stuttgart sind es 30 Prozent. In den Rathäusern im Rems-Murr-Kreis ist die Quote kein Thema. Der BFW-Landesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen läuft gegen die Quote Sturm. Wenn ein gewisser Anteil der Wohnungen günstig vermietet werden müsse, erhöhe sich zwangläufig der Preis für die übrigen Käufer der Eigentumswohnungen, beklagte BFW-Geschäftsführer Gerald Lipka beim Wohnbaugipfel. Im schlimmsten Fall verhagelt eine Quote die gesamte Kalkulation des Bauträgers, der von dem Projekt dann Abstand nimmt. Wenn überhaupt keine Wohnungen gebaut werden, so Lipka, sei auch keinem geholfen.

Kann es geförderten Mietwohnungsbau zum Nulltarif geben?

„Die Quote kann zu einem Brandbeschleuniger für die Immobilienpreise werden.“ Dirk Braune kann den Einwand von Gerald Lipka nachvollziehen. Ebenso aber zeigt er Verständnis für die Städte, die dringend preisgünstigere Wohnungen brauchen und auf die Quote setzen. Dass günstiger Wohnraum geschaffen wird, sei im allgemeinen Interesse. Es handelt sich also um eine Art „Sozialquote“, und diese müsse wie ein Erschließungsbeitrag beim Preis für die Grundstücke berücksichtigt werden. So wie es die Kreisbau beispielsweise beim Projekt Hangweide in Kernen handhabt. Und für eine Quote spreche auch ein städtebaulicher Aspekt: Sie gewährleistet eine gewisse Durchmischung der Quartiere. „Was nicht funktioniert“, sagt Braune mit Blick auf die Kommunen: eine Quote einzuführen und weiterhin Höchstpreise erzielen zu wollen. „Geförderten Mietwohnungsbau gibt es nicht zum Nulltarif. Alles andere ist ein Märchen.“