Wohnungsnot im Rems-Murr-Kreis Schorndorf will 200 Wohnungen pro Jahr bauen

„Das ist realistisch“, findet die Leiterin des städtischen Fachbereichs Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr, Gabriele Koch, die einerseits weiß, dass fürs Erreichen einer so ambitionierten Vorgabe, wie sie auch 200 Wohnungen noch darstellen, alle mitziehen müssen – angefangen von der Stadtbau über die privaten Bauträger bis hin zu den privaten Grundstücksbesitzern –, die sich andererseits aber durchaus vorstellen kann, dass unter optimalen Voraussetzungen doch wieder deutlich mehr als 200 Wohnungen zusammenkommen, „wenn man alles zusammenzählt“. Wobei Gabriele Koch froh ist, dass über die Anstrengungen der Stadtbau hinaus, über die in der Samstagsausgabe an dieser Stelle berichtet worden ist, bald auch die Stadt selber mal wieder einen aktiven und zählbaren Beitrag zur Linderung der Wohnungsnot leisten kann. Weil nach langen Jahren des Planens und Verhandelns das Baugebiet „Obere Straßenäcker“ am Ostrand von Schorndorf mit insgesamt rund 75 Bauplätzen Gestalt annimmt. Wenn auch 2020 zunächst nur in der Form, dass die Erschließungsarbeiten in Angriff genommen werden. In der zweiten Jahreshälfte will sich die Stadt dann aber daranmachen, ihre 22 oder 23 Bauplätze, über die sie in den „Oberen Straßenäckern“ verfügt, auszuschreiben und zu verkaufen. Aus Sicht von Gabriele Koch auch ein „psychologisch wichtiges Signal“. Zu welchem Quadratmeterpreis die Stadt ihre Grundstücke auf den Markt bringt, darüber, sagt die Fachbereichsleiterin schmunzelnd, sei sie mit ihren Chefs im Rathaus noch am Kämpfen, weil sie der Meinung sei, dass die Stadt nicht unbedingt aufs Äußerste gehen sollte. Auf jeden Fall aber werde der Quadratmeterpreis über 500 Euro liegen, sagt Gabriele Koch, die kein Problem damit hat, dass das Thema Mietwohnungsbau und preisgünstiges Wohnen in diesem Fall nur eine untergeordnete Rolle spielt: „Es gibt immer noch viele Menschen, die gerne ihr eigenes Häusle wollen, um das sie rumlaufen können.“

„Mal sind’s die Nachbarn, mal sind’s die Fledermäuse“

Die „Oberen Straßenäcker“ sind aber nur ein Beispiel von mehreren dafür, dass bei den Planungen für ein Baugebiet manches (viel) länger dauert als geplant. Das fängt bei den Nachverdichtungen, die immer wieder gefordert werden, an: „Mal sind’s die Nachbarn, mal sind’s die Fledermäuse“, nennt Gabriele Koch mögliche Verursacher von Verzögerungen, die auch bei den sogenannten 13-b-Baugebieten (Außenbereichsflächen, die an Siedlungsbereiche anschließen und für die ein beschleunigtes Bebauungsplanverfahren möglich ist) auftreten, für die derzeit die artenschutzrechtlichen Prüfungen laufen. „Es gibt überall nette Tiere und Anwohner, die das genau beobachten“, sagt die Fachbereichsleiterin, die aktuell noch nicht sagen kann, welches der fünf Gebiete, die derzeit priorisiert sind, am schnellsten bebaut werden kann. Die Stadt stehe aber insofern Gewehr bei Fuß, als sie bereits mit allen Grundstückseigentümern gesprochen und auch schon einzelne Grundstücke gekauft habe – aber nur in dem Umfang, wie’s zum derzeitigen Stand vertretbar erscheine.