Wohnungsnot im Rems-Murr-Kreis Sorgenfrei vermieten: Tipps vom Anwalt

Außerdem sollten Vermieter fragen, wo der Mieter vorher gewohnt hat, warum er die Wohnung wechseln will und ob er schon mal eine Räumungsklage gehabt hat. Es gibt die Möglichkeit, dass sich der zukünftige Mieter vom alten Vermieter eine sogenannte „Mietschuldenfreiheitsbescheinigung“ unterschreiben lässt. Darin steht dann so oder ähnlich: „Ich unterschreibe Ihnen, dass Sie immer pünktlich Ihre Miete gezahlt haben.“ Alle diese Angaben sind freiwillig, niemand kann dazu gezwungen werden. Doch sollte sich jemand nicht auskunftswillig zeigen, schauen sich Vermieter besser noch andere Interessenten an.

Was tun, wenn der Mieter trotzdem nicht zahlt?

Manchmal haben alle Vorab-Kontrollen nichts genützt: Der Wohnungs-Interessent schien solvent, glaubwürdig und zuverlässig. Und doch klappt’s mit der Miete nicht – das Geld bleibt aus. Wenn die Miete unpünktlich oder gar nicht kommt, sagt Hartwig Leibfritz, sollten Vermieter nicht erst mehrere Monate warten, bis sie reagieren. Die Abmahnung sollte sofort an den Mieter geschickt werden. Darin steht sinngemäß: Sie haben Ihre Miete nicht gezahlt. Das geht so nicht. Zahlen Sie sofort und in Zukunft pünktlich. Im Wiederholungsfall wird sonst das Mietverhältnis aufgekündigt.

Schon nach einem solchen Schreiben und einem Mietrückstand von zwei Monatsmieten kann der Vermieter fristlos kündigen. Das alles geht noch gut ohne Rechtsanwalt.

Wann folgt eine Räumungsklage?

Musste tatsächlich eine fristlose Kündigung ausgesprochen werden, hat der säumige Mieter zehn bis 14 Tage Zeit für seinen Auszug. Ist er – und das ist meistens so – in dieser Zeit nicht aus der Wohnung raus, sollte der Vermieter sofort eine Räumungsklage beim zuständigen Amtsgericht einreichen. Auch dafür ist rechtlich kein Rechtsanwalt vorgeschrieben. Doch hier sind schon so viele Dinge zu beachten, dass professionelle Hilfe sinnvoll ist.

Ist die Räumungsklage beim Amtsgericht in Bearbeitung, kommt der Gerichtsvollzieher und legt einen Termin zur Räumung der Wohnung fest. Bei Einzelpersonen wird das auch durchgezogen: Man mute ihnen zu, sagt Hartwig Leibfritz, bei Verwandten oder Freunden unterzukommen. Sind Familien betroffen, muss die Gemeinde für eine Notunterkunft sorgen. Das kann auch in einem Asylbewerber- oder Obdachlosenheim sein. Gemeinden dürfen die freigeklagte Wohnung aber auch für längstens sechs Monate beschlagnahmen, um Obdachlosigkeit zu verhindern. Dann muss allerdings die Gemeinde auch die Miete und die Nebenkosten zahlen.

Wie beende ich ein unerträgliches Zusammenleben?

Manchmal klappt’s einfach nicht zwischen Vermieter und Mieter oder zwischen Mieter und Mitbewohnern im Haus. Sei es, weil ein Messi die ganze Wohnung vermüllt und es rausstinkt, als ob schon die Ratten eingezogen wären. Sei es, weil beispielsweise eine psychische Erkrankung das Verhalten eines Mieters für andere unerträglich oder bedrohlich macht. Bei allen diesen Fällen gibt es kein objektives Kriterium, ab wann die Wohnung zu Recht gekündigt werden kann. Außer dem einen: Wenn Gefahr für Wohnung oder für Mitbewohner besteht, ist eine fristlose Kündigung rechtens.

Das heißt: Papierberge beim Messi reichen nicht aus. Schimmel, Gestank und Ratten aber sehr wohl. Der Vermieter sollte dann eine Wohnungsbesichtigung verlangen, den Zustand fotografisch dokumentieren, schriftlich dazu auffordern, alles in Ordnung zu bringen. Ist die Wohnung nach ein paar Wochen noch immer so dreckig, kann gekündigt werden.

Erkrankten Menschen wird man sicher mit Rücksichtnahme begegnen, doch auch diese müssen sich an die Regeln des normalen Miteinanders halten. Wenn zum Beispiel die Nachtruhe regelmäßig gestört wird, muss der Vermieter aktiv werden, um die anderen Hausbewohner zu schützen. Diese könnten sonst außerdem ihre Mietzahlungen kürzen. Auch hier gilt die bekannte Regel: erst abmahnen, bei weiteren Zuwiderhandlungen kündigen. Bei solchen Fällen ist es hilfreich, die Störungen genau zu dokumentieren, und zwar mit Datum und Uhrzeit. Zur Not sollte auch die Polizei geholt werden.

Welche Schäden in der Wohnung werden mir ersetzt?

Wenn sich nach dem Auszug eines Mieters herausstellt, dass Diverses zu Bruch gegangen oder anderweitig beschädigt ist, hat der Vermieter einen Schadensersatzanspruch. Aber: Nicht jede Abnutzung fällt darunter. Der Mieter darf die Wohnung abwohnen. Das heißt: Flecken auf dem Teppich, Kratzer im Parkett oder Bohrlöcher sind im normalen Rahmen zu akzeptieren. Brandflecken auf der Küchenplatte, zerschlagene Kacheln im Bad oder gesplitterte Türen aber nicht. Hier muss der Mieter für die Reparatur sorgen oder den Schaden ersetzen. Allerdings nur den Zeitwert. Das heißt beispielsweise: Eine Tür hält ungefähr 50 Jahre. Durch einen Unfall des Mieters ist sie aber nach 25 Jahren kaputtgegangen. Der Vermieter bekommt dann nur die Hälfte einer neuen Tür bezahlt.

Der Vermieter kann bei Schäden auch auf die Kaution zurückgreifen, die der Mieter bei Mietbeginn hinterlegen musste. Die Kaution umfasst allerdings höchstens drei Monatsmieten. Das heißt: Das Geld ist schnell weg. Deshalb ist es sehr sinnvoll, in den Mietvertrag all die Personen namentlich aufzunehmen, die in der Wohnung wohnen. Denn im Schadensfall – oder wenn ein Mieter unauffindbar verschwunden ist – haften alle für den Gesamtschaden.