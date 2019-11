Wohnungsnot im Rems-Murr-Kreis Vom Krieg zwischen Mietern und Vermietern

Wollen Vermieter dazu Tipps?

Zerrer: Dass unsere Rechtsanwälte so beraten, kann ich mir nicht vorstellen. Das geht ja gar nicht. Was wir natürlich manchmal haben: Die jungen Leute heiraten, ziehen aus dem elterlichen Haus aus, dann geht die Ehe schief, einer kommt zurück. Dann wird wegen Eigenbedarf die zweite Wohnung im Haus wieder gekündigt. Aber das ist für die Vermieter schwierig: Bis die wieder über ihr Eigentum verfügen können, dauert das oft Jahre. Was da dann rumprozessiert wird ... Stahl: Also, das stimmt nicht. Wenn sie wirklich Eigenbedarf haben, geht der durch. Und das dauert so lang, wie die Kündigungsfrist vereinbart ist. Leute, die noch nicht lang in der Wohnung sind, haben da drei Monate. Im Klagefall dauert’s vielleicht ein Dreivierteljahr.

Gibt es noch andere Probleme?

Zerrer: Die Nebenkostenabrechnung, die „Betriebskosten“. Dazu machen wir Seminare, die manchmal doppelt überbucht sind. Sie müssen bedenken: Die Vermieter sind Laien. Die wollen wissen: Ist meine Abrechnung korrekt? Denn der Vermieter muss damit rechnen, dass der Mieter mit dieser Nebenkostenabrechnung zur Frau Stahl geht. Die kontrolliert dann. Stahl: Und oft stimmen die Nebenkostenabrechnungen eben nicht. Manchmal sind die Forderungen aber auch berechtigt. Die Nebenkosten können gestiegen sein. Zerrer: Genau! Die Leute haben das verbraucht. Und dann kommen sie aber zum Mieterverein und fragen: Was muss ich machen, dass ich das nicht zahlen muss? Stahl: Nebenkosten sind unbeliebt bei Vermietern und Mietern. Die Abrechnungen, vor allem bei Heizkosten, sind ja für Laien auch sehr schwer zu verstehen. Und die Nebenkosten sind inzwischen sehr, sehr teuer. Zerrer: Ja. Und so kommt der Vermieter in Verruf, obwohl er nichts dafür kann. Die Nebenkosten sind für den Vermieter nur Arbeit, die muss er abrechnen, das Geld reicht er weiter. Davon hat er nichts. Und dann sagen manche Leute: Die Mieten steigen und steigen. Aber wer genau hinschaut, sieht, dass es nur die Nebenkosten sind. Stahl: Nun gut, aber auch die Mieten steigen. Wir müssen klar sagen: Wir haben nicht genügend Wohnungen. Jeder, der eine Wohnung vermietet, hat bis zu 300 Interessenten – der Vermieter kann letztendlich verlangen, was er will.

Spiegelt der Mietspiegel die realen Mieten hier im Rems-Murr-Kreis wieder?

Zerrer: Das kommt immer darauf an, an welchen Vermieter man gerät. Wir haben Mitglieder, die sagen: Wir bleiben im Mietspiegel und zwar im unteren Bereich. Eine ganz aktuelle Datenauswertung des Statistischen Bundesamts zeigt, dass die Forderungen privater Kleinvermieter am allerwenigsten steigen. Ganz im Gegensatz zu Unternehmen, die Wohnungen vermieten. Es gibt aber natürlich auch private Vermieter, die sagen: „Schmeiß den Mietspiegel weg, ich verlange, was ich will.“ Schwarze Schafe. Und es gibt Mieter, die sagen zum Vermieter: „Ich zahle nicht die geforderten zehn, ich zahle zwölf Euro auf den Quadratmeter, denn ich will die Wohnung haben.“ So verrückt ist das schon. Stahl: Es gehen viele Geschichten um: Vermieter lassen sich die Besichtigung der Wohnung bezahlen, 40 Euro für einmal angucken, in Schwaikheim. Oder es wird Geld dafür gezahlt, dass man den Zuschlag erhält. Der Mietwohnungsmarkt treibt seltsame Blüten. Und die Mieter sind zermürbt. Wenn die eine Wohnung suchen, dann machen sie ein halbes Jahr lang nichts anderes mehr: Bewerbungen, hingehen, wenn man darf. Kein Erfolg? Nächste Wohnung. Freizeit gibt’s keine mehr. In der Not wird dann genommen, was es gibt. Angeboten wird neuerdings gerne möbliert, denn bei möblierten Wohnungen gilt der Mietspiegel nicht. Da stehen dann uralte Sachen. Und dann kann ich verlangen, was ich will.

Wie weit sind wir hier von Stuttgarter Verhältnissen entfernt?

Zerrer: Nicht mehr arg weit. In Stuttgart kriegt man nichts. Also wird der Speckgürtel immer größer. Die Leute gehen bis Welzheim auf der Suche nach Grundstücken. In Korb sind wir inzwischen bei 5000 Euro für den Quadratmeter Wohnfläche.

Welche Berechtigung hat ein Vermieter, der sein Haus längst abbezahlt hat, jetzt die doppelte Miete zu verlangen?

Zerrer: Naja. Eigentlich muss sich der Vermieter an den Mietspiegel halten. Aber wir hatten vor einer Weile mal einen Fall in Kleinheppach. Da hat jemand für eine 47-Quadratmeter-Dachgeschosswohnung 1000 Euro Kaltmiete verlangt. Das geht natürlich gar nicht. Das ist Wucher. Stahl: Aber der findet jemand.

Da gibt es keine rechtliche Handhabe?

Zerrer: Was wollen Sie denn machen? Wer weiß denn, was Vermieter und Mieter im Stüble ausmachen? Stahl:. Wo kein Kläger, da kein Richter. Es erfährt kein Außenstehender. Wer die Wohnung will, regt sich erstmal nicht auf – und wenn er sich hinterher aufregt, ist’s zu spät. Wenn Sie nicht im Wucherbereich sind – 50 Prozent über dem Mietspiegel –, können Sie nichts machen. Zerrer: Es gibt aber auch ganz andere. Die womöglich nur fünf Euro pro Quadratmeter verlangen. Die gibt’s auch!

Was halten sie vom Modell des Berliner Mietendeckels?

Zerrer: Der Ansatz ist falsch. An was liegt denn die ganze Misere? Es gibt keine Wohnungen. Und wenn zu wenig Wohnungen da sind, geht der Preis immer weiter nach oben. Freilich können Sie dann einen Deckel draufmachen. Aber dadurch gibt’s keine einzige Wohnung mehr. Das ist, wie wenn Sie Rückenschmerzen haben und eine Schmerztablette nach der anderen schlucken. Die Probleme gehen davon nicht weg. So bekämpft man die Ursachen nicht. Wenn eine Wohnung heute 500 000 Euro kostet und Sie kriegen dann zehn Euro auf den Quadratmeter Kaltmiete – da investiert doch keiner mehr, da zahlen Sie auf ewig ab. Mietwohnungsbau ist tot. Ich kenne niemand, der in Wohnungen für den Mietmarkt investiert. Wenn, dann nur für sich selber oder für die Kinder. Stahl: Ein Mietdeckel würde schon mal wenigstens eine gewisse Begrenzung bringen. Aber das Grundproblem sind tatsächlich die fehlenden Wohnungen. Wenn es genug Wohnungen gäbe, könnte der Vermieter mit den 1000 Euro für 47 Quadratmeter schwarz werden. Der würde niemanden finden, der das mietet. Ich hätte gerne viele Wohnungen. Vor allem bezahlbare natürlich – teure gibt’s noch eher. Aber wenn das für Privatleute nicht rentabel ist, dann bauen die nicht. Deshalb sage ich: Uns fehlen Genossenschaften, wie es sie früher mal gab. Geförderter Wohnbau! Aber was haben die ganzen Kommunen gemacht? Ihre Wohnungen verkauft. Das war der größte Fehler, den man machen konnte.

Auf der anderen Seite stehen viele Wohnungen und Häuser leer. Oder einzelne Personen leben in einem riesigen Haus. Meist ältere Frauen. Wenn die aber in eine kleinere Wohnung ziehen würden, zahlen sie oft genauso viel, wie wenn sie im großen Haus bleiben.

Stahl: Eine Tauschbörse wäre schön. Aber es gibt noch ein Problem: Finden Sie mal für ältere Leute, so ab 65, 70, eine Mietwohnung! Vermieter wollen, warum auch immer, keine alten Leute. Haben die Angst, dass keine Kehrwoche gemacht wird? Zerrer: Das Problem ist auch hier, dass es die Wohnungen nicht gibt: keine altersgerechten, kleinen Wohnungen in der Ortsmitte. Erst wenn sie da sind, wird am Ortsrand ein Einfamilienhaus mit Garten für eine Familie frei.

Wollen sich Vermieter das Vermieten nicht mehr antun?

Stahl: Manche haben schlechte Erfahrungen gemacht. Es gibt auch problematische Mieter, logisch. Zerrer: Wenn Sie mal einen Messie hatten, dann vergeht Ihnen die Lust. Und manche haben es halt finanziell auch nicht nötig. Stahl: Es gibt aber auch immer mehr Vermieter, die nichts mehr an den Wohnungen machen. Sie haben mit dem letzten Euro ein Mehrfamilienhaus gekauft – das Geld, um was instandzuhalten, fehlt jetzt. Das ist für Mieter ein unzumutbarer Zustand. Ein Vermieter ist dafür zuständig, dass die Wohnung funktionsfähig bleibt. Dafür zahlt ein Mieter. Da gibt’s aber Mieter, die müssen zum Beispiel ihr eigenes Öl kaufen. Was bleibt dem Mieter übrig? Briefe schreiben. Klagen. Das Verfahren dauert anderthalb Jahre. Am Ende habe ich ein Stück Papier, auf dem steht: Der Vermieter muss ... Aber er tut’s halt nicht.

Wie verantwortlich fühlen sich heute die Mieter für das Eigentum der anderen? Zum Beispiel will heute keiner mehr Kehrwoche machen, man ist ja arbeiten.

Zerrer: Ich weiß von einem Haus mit vier Parteien. Die waren sich nicht grün. Sie haben sich Staubflusen an die Treppe gelegt, um zu kontrollieren, ob der andere putzt. Da hat die Eigentümergemeinschaft beschlossen: In Zukunft kommt jemand, der macht Winterdienst und Kehrwoche. Das wird dann umgelegt und das Theater hat Ruh'. Aber die Mieter müssen es halt zahlen.

Dürfen Eigentümer das anordnen?

Stahl: Wenn’s sonst nicht funktioniert, ja. Das ist dann schlimm für die, die Hausdienste gut gemacht haben. Sie müssen dann auch zahlen. Womöglich haben die nicht viel Geld, sind die Gelackmeierten. Mieter kämpfen überhaupt oft in Sachen Geld. Zum Beispiel, wenn sie sich ihre Wohnung schön herrichten. Der Vermieter sagt: Du darfst alles machen, aber ich zahl nichts. Dann investieren die Mieter. Böden und so weiter. Dann kommt die Kündigung. Die Leute müssen raus. Und kriegen absolut nichts dafür. Womöglich müssen sie’s wieder rausnehmen – Rückbauverpflichtung. Da geht’s um 10 000 oder 15 000 Euro. Die fühlen sich betrogen.

Hat sich dieser Mietwahnsinn auf das Verhältnis Mieter-Vermieter ausgewirkt?

Zerrer: Es wird langsam kritisch. Es ist eine Neiddebatte. Einer hat ein Haus oder eine Wohnung. Und der andere schafft das nicht mehr. Da entsteht sozialer Neid. Die Leute suchen jahrelang und finden nichts. Sie sind frustriert. Und dann laufen sie an einem leerstehenden Haus vorbei, wo der Besitzer sagt: Ich hab keine Lust mehr zu vermieten. Das erzeugt soziale Spannungen. Heute stehen die Leute in begehrten Gegenden in Schlangen auf der Straße, wenn Wohnungsbesichtigung ist. Einer kriegt sie, die anderen können wieder gehen. Da geht das Miteinander verloren. Früher hat man bei Wohnungsbewerbungen zusammen ein Gläsle Wein getrunken und sich kennengelernt. Altmodisch und vertrauensvoll. Stahl: Ich würde es nicht an der Neiddebatte festmachen. Viele Mieter können an Eigentum gar nicht denken. Aber sie kämpfen schon mit der Miete – und wenn eine Erhöhung kommt, ist’s aus. Früher hieß es: Naja, dann gibt’s halt Wohngeld. Aber wir können doch nicht demnächst den ganzen Mittelstand mit Wohngeld versorgen, nur damit Vermieter jeden Preis verlangen können – das kann nicht Sinn der Sache sein!