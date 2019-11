Wohnungsnot im Rems-Murr-Kreis Warum Pendeln schnell ins Geld geht

Welche Faktoren außer Zeit und Geld müssen beim Pendeln außerdem berücksichtigt werden?

Ob sich das Pendeln lohnt, hänge von vielen Faktoren ab, resümiert Frank Boes von der Postbank. Entscheidend sei für eine Familie zudem, ob nur ein oder zwei Arbeitnehmer pendeln, ob es Home-Office-Regelungen gibt oder wie die berufliche Planung ganz generell ausschaut. Familien sollten zudem berücksichtigen, dass Kinder in der Kita möglicherweise länger betreut werden müssen, wenn die Eltern Tag für Tag nach Stuttgart pendeln, im Stau stehen oder auf die verspätete S-Bahn warten.

Ist Wohnen im Speckgürtel wirklich so viel günstiger als in der Stadt Stuttgart selbst?

Die Preisunterschiede zwischen der Metropole Stuttgart und ihrem Umland sind laut Postbank nicht so groß wie in anderen Regionen. „Das führt dazu, dass die Ersparnis schneller im Pendler-Alltag verfahren wird“, so Frank Boes. „Wer im Umland die Wunsch-Immobilie findet, sollte genau rechnen. Am Ende zahlt sich meist vor allem eine schnelle Bahn-Anbindung aus.“

Warum lohnt es sich, in der Nähe einer S-Bahn-Station zu leben?

Ein guter und schneller Anschluss an die S-Bahn ist für viele Immobilienkäufer kaufentscheidend. Dies hat auch der Wohnmarktbericht der Volksbank herausgefunden. Doch die Nähe zur S-Bahn hat sich längst in den Immobilienpreisen niedergeschlagen, wie der Preisvergleich der Volksbank zeigt. So liegen die Quadratmeterpreise in Alfdorf oder Großerlach noch unter 2000 Euro. In den Kommunen entlang der beiden S-Bahn-Stränge und vor allem in den Städten müssen jedoch mehr als 3000 Euro ausgegeben werden.

Warum nehmen Menschen stundenlanges Pendeln in Kauf, obwohl es so viel Geld kostet?

Laut einer Studie des Bundesinstitutes für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) pendeln immer mehr Menschen. Waren es 2008 noch unter 100 000 Ein- und Auspendler im Kreis, so stieg die Zahl auf 133 000 im Jahr 2018. Das erklärt auch die vielen Staus auf unseren Straßen, die überfüllten Busse und Bahnen – und steigende CO2-Emissionen durch den Verkehr.

Warum sich Menschen fürs Pendeln entscheiden, geht weit über eine nüchterne Kosten-Nutzen-Analyse hinaus. Der eine ist heimatverbunden und will nicht in der Großstadt leben; die andere mag das dörfliche Leben und schätzt das Grün in ihrer Nachbarschaft. Und wieder anderen ist bei der Wohnungssuche gar nichts anderes übriggeblieben, als ins Umland auszuweichen – oder sie wurden durch einen Arbeitsplatzwechsel zu Pendlern wider Willen. Aber nicht nur die Zahl der Tagespendler steigt, so das BBSR in einer Studie, sondern auch der Fernpendler. Bundesweit nehmen inzwischen 1,3 Millionen Leute 150 Kilometer und mehr für ihre Fahrt zur Arbeit in Kauf.