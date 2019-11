Wohnungsnot im Rems-Murr-Kreis Wie lebt es sich in einem Mehrgenerationenhaus?

Christine Felsinger wohnt mit ihrem Mann und ihrem Hund Lulu zusammen auf etwa 110 Quadratmetern. „Wir sind hier relativ nah an der Grünfläche, das wäre in der Stadt nicht möglich“, sagt sie. Sie arbeiten in Stuttgart, doch wohnen gerne in Waiblingen. „Die Wege ins Büro waren kürzer“, sagt sie. Das Modell des Mehrgenerationenwohnens empfindet sie im Rems-Murr-Kreis noch als exotisch, ist aber davon überzeugt, dass es sich etablieren wird. „Diese Art von Wohnen wird eine Zukunftsform“, sagt sie. Auch deshalb, weil es viele Paare gebe, die keine Kinder haben. Oder einfach nicht die Zeit für ein großes Haus mit Garten. Viele richten sich jetzt schon ein, damit sie eine Bleibe haben, wenn sie alt sind.

Brunhilde Krause, 81 Jahre alt:

„Ich wohne hier gerne und fühle mich wohl“, sagt die Seniorin. Brunhilde Krause wohnt alleine auf etwa 70 Quadratmetern. Davor habe sie mit zwei Angehörigen in einer großen Wohnung gelebt. Und als sie alleine lebte, habe sie sich nicht mehr wohl gefühlt. „Meine Kinder haben gesagt, du wohnst so weit weg“, erzählt die Rentnerin. Dann habe sie sich auf die Suche begeben und von der Woge erfahren. „Das ist der Stil, den ich mag“, sagt sie. Gemeinschaftliches Wohnen – „Viele können damit nichts anfangen.“ Brunhilde Krause schon. Sie beteiligt sich gerne an den gemeinschaftlichen Aktionen: „Wir haben mit den Kindern Laternen gebastelt und Kürbisse geschnitzt.“ Doch am besten gefalle ihr, dass man sich gegenseitig hilft. Wenn man zu Hause beispielsweise keine Zwiebeln mehr hat, dann schickt man einfach eine Whatsapp-Nachricht an die Nachbarn.

Christoph Benner, 53 Jahre alt:

„Ich fand das Konzept sehr spannend und interessant“, sagt der Familienvater. „Jeder, der hier mitgemacht hat, wusste, dass es so sein wird“, sagt er. Allen sei beispielsweise bewusst gewesen, dass Kinder im Haus sind. Beschwerden, dass sie zu laut seien oder stören, habe es bis jetzt nicht gegeben. „Die Kinder werden im Prinzip miteingebunden“, sagt er. Mit seiner Frau (36) und seinem neunjährigen Sohn wohnt er auf etwa 100 Quadratmetern. „Ich bereue es nicht“, sagt Christoph Benner. Die Schule seines Sohnes liege 500 Meter entfernt. Und auch für ihn selber sei die Lage seiner Wohnung top, da er in Remshalden arbeitet. „Jeder hat hier seine eigene Wohnung und kann die Tür hinter sich zuziehen, wenn man nicht an Aktionen teilnehmen möchte“, sagt er.

Lars Nock, 41 Jahre alt:

„Ich will die Leute um mich herum kennen“, sagt Lars Nock. Davor hat er mit seiner Familie in Stuttgart zur Miete gewohnt. Er arbeitet in Untertürkheim und seine Frau in Winnenden, weshalb der neue Wohnort für sie vom Standort her ideal sei. Im „Woge zwei“ wohnt die dreiköpfige Familie auf etwa 100 Quadratmetern. „Es ist wie in jeder Gemeinschaft“, sagt der 41-Jährige. Jeder müsse zuerst in seiner eigenen Wohnung ankommen, bevor gemeinsame Aktionen ins Leben gerufen werden.

Margot Böhm, 71 Jahre alt:

Margot Böhm wohnt mit ihrem Hund Ellie zusammen auf 58 Quadratmetern. Für sie war es wichtig, sich nicht nur in die Wohngemeinschaft einzugliedern, sondern auch in die Stadt. Denn vorher lebte sie in Aalen. Daher besucht sie nun viele Veranstaltungen im Forum Mitte. „Auch hier hat man immer irgendetwas zu tun“, sagt sie über das Haus. Sie veranstaltet Kinderkonferenzen und bespricht mit ihnen etwa die Gartenregeln: Es darf keine Blume gepflückt und kein Müll auf den Boden geschmissen werden. Und: „Die Kinder dürfen bei jedem klingeln, wenn sie mal pinkeln müssen“, sagt die 71-Jährige.

Nico Eicher, 27 Jahre alt:

Nico Eicher wohnt mit zwei weiteren Personen zusammen in der einzigen Behinderten-WG im Haus. Jeder von ihnen hat ein eigenes Zimmer. Sie teilen sich zwei Bäder, eine Küche und eine Terrasse. Vorher hat er bei seinen Eltern gewohnt. Auf Vorschlag seines Kumpels, gemeinsam in eine WG zu ziehen, ist er in die Woge eingezogen. „Wir werden von der Diakonie Stetten beliefert“, sagt er. Das Essen wird dann nur noch aufgewärmt. Betreuer unterstützen sie regelmäßig bei der Hausarbeit.