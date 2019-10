Wohnungsnot im Rems-Murr-Kreis Warum wir diese Serie machen

Es gibt ein Mega-Thema in der Region, das fast alle Menschen betrifft: die Wohnungsnot. Es fehlt überall an Wohnraum, vor allem an bezahlbarem Wohnraum. Und es wird trotzdem zu wenig gebaut. Die Hauptgründe für die Wohnungsnot sind enorm gestiegene Kauf- und Mietpreise, Bevölkerungswachstum, hohe Grundstückspreise und fehlendes Bauland in den Kommunen. Neubauten für Mietwohnungen bedienen oft nur noch das obere Preissegment. Der Traum vom Eigenheim bleibt für viele Familien nur ein Traum.