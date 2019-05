Wolfgang Dietrich beim VfB Stuttgart Präsident in zwei Welten

Der Präsident des VfB Stuttgart muss sich seit seiner Wahl im Oktober 2016 fühlen wie in zwei Welten. In der einen - der Welt der Fans, der Medien und Beobachter - wird Wolfgang Dietrich mehr oder weniger permanent kritisiert. In der anderen - die der Gremien mit Aufsichtsräten und Vorständen und die der Sponsoren - bekommt der 70-Jährige dagegen oft ein ganz anderes Signal: Fürsprache. Wie zuletzt am Mittwochabend, als die Aufsichtsräte der VfB Stuttgart 1893 AG ihrem Vorsitzenden zwei Tage nach dem Abstieg der Profis in die 2. Fußball-Bundesliga das Vertrauen aussprachen . Für beide Welten gibt es Gründe.

"Ja zum Erfolg"

Als Dietrich, der wegen seiner früheren Aufgabe als Sprecher des Bahnprojekts Stuttgart 21 sofort polarisierte, für das Amt des Präsidenten kandidierte, war sein wichtigstes Thema: eine Entscheidung in der Ausgliederungsfrage. Bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung im Juni 2017 votierten schließlich 84,2 Prozent der anwesenden Mitglieder des damals gerade wieder in die Bundesliga aufgestiegenen Traditionsvereins für die Gründung einer AG. Beworben hatte der Club unter Präsident Dietrich die Ausgliederung mit dem Slogan "Ja zum Erfolg." Dank Platz zwei in der Rückrundentabelle stürmte der VfB in der Comeback-Saison auch gleich zu Rang sieben.

Dann kam die Saison 2018/2019. Trainer I, Tayfun Korkut, musste nach neun Monaten im Amt im Oktober gehen. Der von Dietrich zum Nachfolger des in der Öffentlichkeit sehr beliebten Sportvorstands Jan Schindelmeiser auserkorene Michael Reschke folgte im Februar, nach 18 Monaten beim VfB. Trainer II, Markus Weinzierl, war seinen Job nach sechs Monaten im April los. Die von Dietrich versprochene und angestrebte Kontinuität auf den wichtigsten Positionen eines Sportvereins kannte man in Stuttgart mal wieder nur aus Erzählungen.