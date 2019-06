Wolfsölden THW beseitigt Hangrutsch

Das kleine Wolfsölden am Buchenbach hat es in der Nacht zum Sonntag böse erwischt: Die Wassermassen des Starkregens spülten Kanalrohre frei, und dies führte zu einem Hangrutsch in dem Affalterbacher Teilort.

Das Technische Hilfswerk (THW) mit Gruppen aus Ludwigsburg, Schorndorf und Stuttgart beseitigte die Schäden in Nachtarbeit.

Am Samstagnachmittag wurde das Ludwigsburger THW alarmiert.