Würzburg/Ludwigsburg Hund aus brennendem Auto gerettet

Deutschland Nonsens am Neckar: Helge Schneider wieder auf Tournee

In der Welt von Helge Schneider ist alles möglich. Der Entertainer und Musiker schwenkt mitten im Quatsch-Hit "Katzeklo" plötzlich in die Weber-Oper "Der Freischütz" um und erklärt an anderer Stelle das Lied "Morgen kommt der Weihnachtsmann" zur Nationalhymne der Schweiz.