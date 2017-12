Wuppertal Der Tod der Hanaa S.: Mordprozess auf der Zielgeraden

Fünf Angehörige der Ermordeten sitzen auf der Anklagebank. Sie sollen die Irakerin umgebracht haben, "um die Familienehre wieder herzustellen", wie es in der Anklage heißt. Sie hatte sich von ihrem Mann getrennt und in Solingen eine eigene Wohnung genommen.

Ein angeklagter Schwager der Ermordeten hatte nach Monaten Prozessdauer sein Schweigen gebrochen und die Ermittler zur Leiche der 35-Jährigen geführt. Sie war in einem Waldstück in Baden-Württemberg bei Bruchsal in der Nähe der A 5 in zwei Metern Tiefe vergraben.