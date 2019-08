Wurmlingen Nach Hausparty auf Dach aufgewacht

Wurmlingen.

Ein 18-Jähriger ist am Donnerstag nach einer Hausparty in Wurmlingen auf dem Dach des Hauses aufgewacht. Nach Angaben der Polizei ist er offensichtlich geschlafwandelt. Dabei öffnete er ein Dachfenster, stieg hinaus und rutsche auf den nassen Ziegeln abwärts. Als er am nächsten Morgen aufwachte, fand er sich auf dem Schneefanggitter wieder.