Zeitumstellung Winterzeit - Stunde vor oder doch zurück?

Stuttgart - Für Nachtschwärmer, die jeden Morgen den Wecker verdammen, bringt die Zeitumstellung am letzten Oktoberwochenende eine Stunde mehr Party - oder mehr Schlaf. In der Nacht zum Sonntag, den 28. Oktober, rücken die Uhren um 3 Uhr eine Stunde zurück auf 2 Uhr - die Winterzeit beginnt.



"Spring forward - fall back": Die englische Eselsbrücke ("spring" = Frühling, "fall" = Herbst) ist an Einfachheit nicht zu überbieten, wenn man sie sich merken kann. Auf Deutsch ist es etwas komplizierter: Im Frühling werden die Gartenmöbel vor das Haus gestellt, im Winter wandern sie nach hinten in den Schuppen.