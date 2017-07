Zeltspektakel 2017 Absage: Magnum kommt statt Black Star Riders

Magnum wird gleich zu Beginn den Hardrock-Hammer auspacken

Ja, Teufelskerle sind sie, die Winterbacher. Aber auch in dem Fall ist so wie immer. Ohne die Agenten, welche die Bands vertreten und mit denen die Rockini schon ewig zusammenarbeitet, geht nichts. Die Classic Rock Nacht liegt komplett bei einem Tourvermittler. Der hatte schon ein schlechtes Gewissen, erzählt Steffen Clauss, weil er Kansas zurückziehen musste. Also hat er sich jetzt beim Ausfall der Black Star Riders doppelt angestrengt. Und so kommt es, dass ebenfalls nicht mehr ganz so agile Herren sich in einen Nightliner setzen, in einen großen Tourbus, durch den Kanal machen und am Sonntag in Winterbach auf der Bühne stehen. Danach geht es gleich wieder zurück nach England. Da faulte nicht irgendwo auf einer Tour eine Band rum, die man nur anrufen musste. Magnum wird gleich zu Beginn den Hammer auspacken, den Hardrock-Hammer. Legendär muss 1976 ein Konzert dieser Band gewesen sein als Vorgruppe von Judas Priest. Gehämmert wird bei Magnum auch auf Tasten, die Stücke sind ziemlich keyboard-lastig.

Steffen Clauss hatte sich freilich auch auf die Black Star Riders gefreut. Wer mit dem Namen nichts anfängt: Es sind Ahnherren von Thin Lizzy. Ach ja, Leute, strömet zuhauf! Auch wenn ihr keine Karten habt. Es gibt noch Platz im Zelt. Beginn Sonntag 18 Uhr.