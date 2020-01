Zero Waste Edeka, Netto und Rewe testen Pflanzen-Schutzhülle für Obst und Gemüse

Baden-Württemberg Zwei Verbrechen mit sieben Toten - Suche nach Motiven

Die Ermittler in Baden-Württemberg suchen nach dem Verbrechen in Rot am See mit sechs Toten und nach dem gewaltsamen Tod eines 15-Jährigen in Güglingen nach Hintergründen und Motiven. In beiden Fällen fanden die Taten im engsten Familienkreis statt.