Zeugen gesucht Hoher Schaden bei Unfall vor dem Teiler B14/B29

Ein 30-Jähriger war mit seinem Mercedes auf der Bundesstraße in Richtung Schorndorf gefahren, als kurz vor dem Teiler ein heller Mercedes direkt vor ihm die Spur wechselte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der 30-Jährige stark ab und wich nach links aus. Er prallte in die Mittelleitplanke, wobei ein Sachschaden in Höhe von 10 000 Euro entstand.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt anschließend ohne anzuhalten fort. Bei seinem Fahrzeug handelt es sich vermutlich um eine C-Klasse. Das Polizeirevier Waiblingen sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151/950422 zu melden.