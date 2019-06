Zieler wechselt zu Hannover 96 Der VfB Stuttgart braucht eine neue Nummer eins

Der VfB Stuttgart sucht unmittelbar vor dem Start in die Vorbereitung auf die 2. Fußball-Bundesliga eine neue Nummer eins. Ex-Nationaltorhüter Ron-Robert Zieler kehrt zu seinem früheren Arbeitgeber Hannover 96 zurück und will lieber den Niedersachsen als den Schwaben bei der angepeilten Rückkehr in die Bundesliga helfen. Beim offiziellen Trainingsstart der Niedersachsen am Montagnachmittag stand der gebürtige Kölner schon auf dem Trainingsplatz am Maschsee.

Zieler: "Ich komme wieder nach Hause"

An seiner alten Wirkungsstätte erhält Zieler einen Vierjahresvertrag bis zum Sommer 2023. "Ich komme wieder nach Hause", ließ Zieler via Pressemitteilung wissen, "ich bin hierhergekommen, um etwas zu erreichen, und möchte Teil des Neuaufbaus bei 96 sein." 96-Coach Mirko Slomka ergänzte: "Nach Edgar Prib ist Ron-Robert Zieler ein weiterer Leuchtturm für unsere künftige Mannschaft. Beide werden auch für die jungen Spieler wichtige Typen sein, an deren Seite sie wachsen können."

Vor den Leistungstests am Mittwoch und der ersten Einheit unter dem neuen Trainer Tim Walter am Donnerstagnachmittag hat der VfB nun bei den Profis nur noch Jens Grahl als Torwart unter Vertrag. Der lange verletzte Alexander Meyer ist bereits zum Zweitliga-Konkurrenten Jahn Regensburg gewechselt. "Nachdem wir derzeit in finalen Verhandlungen für die Torhüterposition sind, haben wir uns dazu entschieden, ihm vorzeitig die Freigabe zu erteilen", erklärte VfB-Sportvorstand Thomas Hitzlsperger.