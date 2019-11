Zoff um Flüchtlingskosten Rems-Murr-Kreis fordert sieben Millionen Euro vom Land

Wie ist die Lage? Zwischen Rems und Murr leben derzeit 6043 Flüchtlinge. Fast 5400 von ihnen werden inzwischen von den Städten und Gemeinden betreut und wohnen in sogenannten Anschlussunterbringungen, sind also nicht mehr in Obhut des Rems-Murr-Kreises. Nur noch rund 700 Flüchtlinge sind in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht. Diese Entwicklung hat den Kreis entlastet. Er hat die Zahl seiner Gemeinschaftsunterkünfte von 62 auf 14 reduziert. Entsprechend hat sich auch das Personal für die Sozialbetreuung von einst 90 mehr als halbiert.

30 bis 40 Flüchtlinge im Monat

Die Zahl der Flüchtlinge steigt nur noch langsam. 30 bis 40 Personen nimmt der Kreis Monat für Monat auf. Immer größer wird jedoch die Zahl der Asylbewerber, die zwischen allen Stühlen sitzen. Und für sie muss der Kreis aufkommen, weshalb Landrat Sigel vom Land fordert, sich stärker an diesen Kosten in den Anschlussunterbringungen zu beteiligen. Es handelt sich um Asylbewerber, deren Verfahren auch nach zwei Jahren noch nicht abgeschlossen ist oder die abgelehnt, aber geduldet werden.

Rund 30 Millionen Euro beträgt der Aufwand des Kreises für die Flüchtlingsunterbringung insgesamt, weist der Entwurf des Kreishaushalts 2020 aus. Auf fast sechs Millionen Euro dieser Kosten bleibt der Kreis auf jeden Fall sitzen. Es handelt sich um Personal- und Verwaltungskosten, Kosten für Fehlbeleger in den Gemeinschaftsunterkünften, Zinsen oder um Zuschüsse und Freiwilligkeitsleistungen. 17 Millionen Euro werden dem Kreis vom Land sowie den Städten und Gemeinden erstattet. Strittig mit dem Land sind hingegen rund sieben Millionen Euro.