Zollernalbkreis Frontalzusammenstoß: Vater und Kinder schwer verletzt

Baden-Württemberg Landtags-Grüne pochen auf Prüfung des Waffenrechts

Für den Grünen Innenexperten Uli Sckerl gehört angesichts des Verbrechens in Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall) mit sechs Toten das Waffenrecht auf den Prüfstand. "Der Innenminister hat einen klaren Prüfauftrag", sagte Sckerl am Sonntag in Stuttgart.