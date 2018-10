"Zorc war nicht gesprächsbereit" VfB bot zwölf Millionen für BVB-Talent Bruun Larsen

Der dänische Flügelspieler Bruun Larsen war beim schwäbischen Fußball-Bundesligisten unter dem ehemaligen Trainer Tayfun Korkut allerdings kaum zum Einsatz gekommen, hat aber zuletzt bei den Dortmundern auf sich aufmerksam gemacht. "Ich erlebe jetzt meine 40. Saison im Profi-Fußball. Aber in dieser Zeit habe ich keine fünf Spieler erlebt, die in diesem Alter schon so weit, so reif waren wie Jacob", sagte Reschke. Am Samstag (15.30 Uhr/ZVW-Liveticker) empfängt der Tabellenletzte Stuttgart beim Debüt des neuen Trainers Markus Weinzierl den Spitzenreiter Borussia Dortmund.