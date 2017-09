Zürich Testflüge zur Paketbelieferung mit Drohnen

Zürich.

Eine Drohne ist in Zürich erfolgreich zur kommerziellen Paket-Belieferung getestet worden. Das Fluggerät der US-Entwicklungsfirma Matternet brachte am Donnerstag eine Kaffeepackung bei Tempo 70 zu einem Lieferwagen in sieben Kilometer Entfernung und landete dort sicher auf dem Dach des Vans. Mit diesem Konzept soll die Zeit zwischen Bestellung und Auslieferung verkürzt werden: Paketauslieferer fahren zur Beladung häufig nur einmal am Tag ein Depot an, durch die Drohnen soll ihr Bestand tagsüber aber laufend ergänzt werden. Nach Versorgung durch die Drohne fährt der Kurier weiter und liefert die Bestellung aus.