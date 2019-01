Zum 50. Geburtstag Unveröffentlichtes Foto: Michael Schumacher in Kernen

Schumacher, der vor fünf Jahren bei einem Skiunfall schwer verletzt wurde, war von 1991 bis 1995 für Benetton und danach bis 2006 für Ferrari gefahren. Es folgten drei Jahre als Berater im italienischen Rennstall, bevor es der Rekordweltmeister aus Hürth bei Köln noch einmal wissen wollte: Von 2010 bis 2012 startete er im Mercedes Silberpfeil.

Am 22. Dezember 1991 zu Gast in Stetten

Was nur wenige wissen: Bereits am Ende seines ersten Formel-1-Jahres hatte sich Schumacher mit dem späteren Daimler-Vorstand Hans-Jürgen Hubbert, dem damaligen Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug und dem Leiter der Sportkommunikation Martin Geers – der Holländer lebte zu dieser Zeit in Waiblingen – getroffen. Am Abend des 22. Dezembers 1991 ging es ins Gasthaus Ochsen nach Stetten.

Rahmrostbraten mit Bratkartoffeln für Schumacher

Dessen Chefkoch Harald Sellner erinnert sich noch genau an seinen ersten prominenten Gast: „Ich habe ihm damals einen Rahmrostbraten mit Bratkartoffeln und einen gemischten Salat zubereitet.“ ZVW-Mitarbeiter Ralph Lang hatte durch einen Tipp vom Treffen erfahren und schoss im Ochsen ein Foto von Michael Schumacher und dem Ehepaar Hubbert. Auf Geheiß von Martin Geers durfte es damals nicht veröffentlicht werden. Nun, pünktlich zum 50. Geburtstag der Formel-1-Legende, ist es endlich so weit.