Nach seinem ­Abschied von Can wurde Holger Czukay zum Studiotüftler, experimentierte mit Radiokurzwellen, schuf vertrackte Soundcollagen, entdeckte die Schönheit ätherischer ­Geräusche, stellte Pop-Hits auf den Kopf, ­nuschelte in dialektgefärbtem Englisch seltsame Texte, griff manchmal zum Waldhorn und unterhielt bestens fernab des Mainstreams. Mit seinem wachen, gewitzten Blick wirkte er wie ein Daniel Düsentrieb der Pop-Avantgarde, ein musikalischer Pfiffikus, ein Zauberer, der Klänge aus dem Ärmel schüttelte. Er arbeitete mit Jah Wobble, David Silvian, Brian Eno, Peter Gabriel und Annie Lennox; er verwandelte die Osterpredigt des Papstes in lässige Musik, bedankte sich auf dem Cover des Albums „Rome remains ­Rome“ dafür bei „his Holyness Popestar Wojtyla and his swinging Nuns.“

Irgendwann wurde es still um den Innovator – wenige Alben folgten noch um die Jahrtausendwende, so einfallsreich wie eh und je. Czukay-Songs wie „Cool in the Pool“ begeistern die Hipster der Gegenwart – am besten aber gedenkt man diesem Musiker, indem man „Der Osten ist rot“ von 1984 auflegt. „Ausgesprochen blühender Blödsinn!“, empört sich in „Das Massenmedium“ die Stimme des Bundeskanzlers Helmut Kohl und wird verschluckt von Fanfaren und rumpelnden Beats.