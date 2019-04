Zumindest bei den Zuschauerzahlen Der VfB vor Liverpool, Atletico und Manchester City

Stuttgart. Der VfB Stuttgart in einer Rangliste vor dem FC Liverpool, Atletico Madrid und Manchester City? Das geht! Und zwar in Bezug auf die Zuschauerzahlen. Das "CIES Football Observatory" hat weltweit die Zuschauerzahlen bei Fußball-Vereinen ausgewertet - und bei dieser Auswertung schafft es der Traditionsverein aus Bad Cannstatt in die Top Ten.