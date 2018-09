ZVW-Analyse Es fehlt mehr als nur das Spielglück

Fünf Spiele, zwei Punkte, neun Gegentore: Der Stuttgarter Saisonstart ist endgültig vergeigt und das Team und Trainer Tayfun Korkut stehen im nächsten Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen gehörig unter Druck.

Warum der VfB Stuttgart in Leipzig leer ausging, zeigen wir in unserer ZVW-Analyse

Formation und Aufstellung

Mit Pablo Maffeo, Borna Sosa, Erik Thommy und Dennis Aogo standen bei den Stuttgartern im Vergleich zum 0:0 gegen Fortuna Düsseldorf gleich vier Neue in der Anfangsformation. Rechtsverteidiger Andreas Beck blieb nach langer Verletzungspause "aus Gründen der Belastungssteuerung“ in Stuttgart.

Gonzalo Castro und Emiliano Insua fanden sich erstmals in dieser Saison auf der Bank wieder, auf der Hans Nunoo Sarpei wiederum zum ersten Mal unter Tayfun Korkut Platz nehmen durfte. Auch die taktische Grundformation wurde im Vergleich zum Düsseldorf-Spiel von einem 4-3-3 in ein kompaktes 4-4-2 verändert.

Spielidee und Taktik

Zentraler Mann im Stuttgarter Aufbauspiel war Dennis Aogo, der sich immer wieder zwischen die beiden Innenverteidiger fallen ließ, um das Stuttgarter Spiel von dort aus anzukurbeln. Davor agierten Christian Gentner und Santiago Ascacibar als aggressive Balljäger. Erik Thommy durfte als Spitze der VfB-Mittelfeldraute zentral hinter dem Sturmduo Akolo/Gomez ran, wich aber auch häufig auf den linken Flügel aus.

Im Defensivverbund verteidigte zum dritten Mal in Folge das Innenverteidigerduo Pavard/Baumgartl. Auf der linken Außenbahnen feierte Borna Sosa sein Startelf-Debüt, hinten rechts ersetzte Rekordeinkauf Maffeo Andreas Beck. „Frische Beine“ wollte der Stuttgarter Trainer auf dem Rasen haben und vertraute deshalb einer extrem jungen Viererkette (Altersschnitt: 21,25).

Spielentscheider

Ein individueller Patzer und eine harm- und ideenlose Offensive haben die Stuttgarter auch in Leipzig der Möglichkeit beraubt, endlich ihren ersten Saisonsieg zu feiern. "Im Moment fehlt uns das Spielglück", hatte Manager Reschke den Stuttgarter Fehlstart noch vor dem Anpfiff erklärt. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. In Leipzig hatte die Schwaben Glück, dass sie nicht noch eine höhere Niederlage kassierten. Es fehlt aktuell mehr als nur das Spielglück. Das VfB-Offensivspiel war auch in der RB-Arena zu berechenbar und zu harmlos.

Gegen gut organisierte Bullen, die dem VfB-Mittelfeld mit einer exzellenten Raumaufteilung das Leben schwer machten, erspielte sich die Korkut-Elf keine einzige nennenswerte Torchance. Exemplarisch dafür: RB-Keeper Péter Gulácsi musste nicht einen Stuttgarter Torschuss entschärfen. Zwar waren Gentner und Co. gut in die Partie gekommen, doch als die Leipziger nach einer halben Stunde das Tempo anzogen, kamen die Schwaben kaum noch hinterher.

Nach nur zwei Punkten aus den ersten fünf Spielen stehen die Mannschaft und Trainer Korkut schon im kommenden Heimspiel gegen Werder Bremen (Samstag, 15.30 Uhr) unter Zug- bzw. Siegzwang.

Stimmen zum Spiel

VfB-Kapitän Christian Gentner: „Wir haben in den ersten 30 Minuten das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Bis dahin war der Matchplan, den wir uns erarbeitet hatten, der richtige Ansatz. Das Gegentor so kurz vor der Halbzeit hat uns aus dem Konzept gebracht. Wenn du dann ein Tor brauchst gegen eine Mannschaft, die ein sehr gutes Konterspiel an den Tag legt, wird es natürlich umso schwieriger. Zwei Punkte aus fünf Spielen sind natürlich zu wenig. Wir werden nun zusammenstehen und die Aufgabe am Samstag zuhause gegen Bremen mit aller Macht angehen.“

RB-Trainer Ralf Rangnick: „Es steht außer Frage, dass das heute unsere beste Saisonleistung war. Besonders freue ich mich, dass wir erstmals zu null gespielt haben. Das haben wir vor allem unserem Spiel gegen den Ball zu verdanken. Die erste Halbzeit war ein Geduldsspiel für uns. Wir mussten viel verschieben und das Tor kurz vor der Halbzeit hat uns sicher in die Karten gespielt. In der zweiten Halbzeit haben wir dann richtig gut gespielt. Es ist deutlich zu sehen, dass sich mehrere unserer Spieler ihrer Bestform annähern.“

VfB-Keeper Ron-Robert Zieler: „Das ist leider das Leben des Torhüters. Ich wollte den Ball eigentlich fest halten. Sehr ärgerlich. Den Ball hätte ich ganz einfach zur Seite wegmachen müssen. Leider habe ich das nicht gemacht. Wir tun uns im Offensivspiel im Moment richtig schwer. Zwingende Chancen hatten wir nicht, obwohl die Mannschaft viel investiert hat.“

RB-Kapitän Willi Orban: „Wir hatten uns viel vorgenommen und haben davon sehr viel umgesetzt. Es war über 90 Minuten ein konzentrierter Auftritt. Wir haben defensiv gut gestanden, kaum etwas zugelassen und vorn viele Chancen herausgespielt. Ein verdienter Sieg.“

VfB-Trainer Tayfun Korkut: "Wir haben gut angefangen, hatten zu Beginn sowohl Kontrolle als auch Ballbesitz. Auch die eine oder andere gute Aktion im Strafraum konnten wir uns erarbeiten, wobei wir jedoch den letzten Ball nicht sauber genug spielen. Kurz vor der Halbzeit kassieren wir dann ein sehr ärgerliches Tor in einer Phase, in der wir eigentlich gut im Spiel waren. Danach entwickelt sich ein komplett anderer Spielverlauf. Wir werden den Kopf nicht in den Sand stecken, die kurze Zeit bis Samstag zum Regenerieren und Aufarbeiten nutzen, um es gegen Bremen besser zu machen und einen Sieg einzufahren."

