ZVW-Backmagazin Heilig’s Blechle, so lecker!

MC Bruddaal, der charmante Schwoba-Rapper mit schwedischen Wurzeln, hat für das Backmagazin „Heilig’s Blechle“ einen Blaubeer-Kaka gebacken. Nein! Nicht was Sie womöglich denken. Kaka ist, na was wohl, schwedisch, heißt Kuchen und wird eher Koka ausgesprochen. Mit offenem O, Tendenz zum A – so, als ob Sie sagen würden: O! Schon alles weggegessen? Ich wollte doch noch mehr! Dieser Kuchen ist – wie sagt MC Bruddaal? „Subber legger, bruddahl oifach“. Weltbestes Schnellrezept für heiße Sommertage.

Aber damit nicht genug: Mareike und Christiane Rüdrich aus Rudersberg verraten, wie ihr Himbeer-Hafer-Blechle lecker aus dem Ofen kommt. Felix Kämmerer, Wahl-Waiblinger mit sächsischem Zungenschlag, verrät das Rezept für die Dresdner Eierschecke. Und Luisa Frey aus Schorndorf hat ein wahres Kunstwerk freigegeben: Schoko-Karamell-Cupcakes. Ach ja, und dann ist da natürlich noch Melanie Schwenger aus Welzheim. Für die junge Mama ist Backen eine Leidenschaft, der sie frönt, seit sie elf Jahre alt war. Mittlerweile hat sie einen eigenen Blog. Fürs ZVW-Backmagazin verrät sie, wie sie perfekte Mini-Gugelhupfe mit Joghurt und Blaubeeren bäckt.

Eine perfekte Schokoladen-Tarte: das Rezept kommt vom Profi

Backen ist ein Genuss von alt und jung, von Männlein und Weiblein, für Laien und Profis. Silja Zieker zum Beispiel ist Auszubildende bei der Waiblinger Bäckerei Schöllkopf. Ihre Schokoladen-Tarte sieht so was von perfekt aus – aber jeder kann dieses Wunderwerk mit diesem Rezept schaffen. Genauso wie den Himbeer-Früchte-Traum von Jenny Beck aus Winnenden oder den Gewürzkuchen nach Mama Hildegard von Manfred Andrä aus Auenwald.

Aber Backen muss ja nicht nur die Lust auf Süßes befriedigen. Wie wär’s denn mit Mangold-Quiche, wie sie Heide Stecher aus Leutenbach bäckt? Oder brauchen Sie schnelle Käsehörnchen? Das Rezept hat Anke Ullmann aus Winterbach verraten. Brigitta Lisk aus Korb bäckt Knäckebrot ohne Mehl und Heike Engel aus Plüderhausen Nussbrot.

Ach ja, wem das alles noch nicht reicht, der kann sich online austauschen: Auf Facebook gibt’s „Kochen und Backen im Rems-Murr-Kreis“ mit lauter netten Leuten und lauter guten Ideen, Tipps und manchmal sogar Gewinnspielen. Und ja, auch mit all den vielen Käsekuchenrezepten unserer Leserinnen und Leser, die leider im aktuellen Backmagazin keinen Platz mehr gefunden haben. Die sollen ja schließlich nicht unter den Tisch fallen. Käsekuchen ist schließlich der Liebling der Backfreunde. Und für die Weihnachtszeit, fest versprochen, ist schon das nächste Magazin in Planung. Bis dahin aber backen wir uns erst einmal durch dieses Heft.