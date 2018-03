ZVW-Baumesse Zwei Tage dreht sich alles „Rund ums Haus“

Schorndorf. Zum achten Mal lädt der Zeitungsverlag Waiblingen am Samstag und Sonntag, 3. und 4. März, zur Baumesse „Rund ums Haus“ in die Schorndorfer Barbara-Künkelin-Halle ein. 26 Aussteller verschiedener Branchen präsentieren den Messebesuchern an zwei Tagen ihre Angebote.