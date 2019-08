ZVW-Gegnercheck - Aue Was den VfB Stuttgart im Erzgebirge erwartet

Interimscoach mit Sondergenehmigung

Marc Hensel wird die nächsten zwei Wochen das Traineramt bei Erzgebirge Aue komissarisch übernehmen. Eine Dauerlösung wird das jedoch nicht, denn: der Dresdner ist nicht im Besitz der notwendigen Fußballlehrer-Lizenz und darf den Zweitligisten nur dank einer Ausnahmegenehmigung trainieren. Präsident Leonhardt stellte klar: "Wir müssen in den kommenden 14 Tagen eine Entscheidung treffen, wie es weitergeht."

Über die Gründe für das überraschende Aus von Ex-Trainer Daniel Meyer verliert Leonhardt nach wie vor kein Wort und beruft sich auf den Datenschutz: "Alle Seiten müssen rechtlich aufpassen, es ist ein unangenehmes Thema", so der Unternehmer. Sein persönliches Verhältnis zum geschassten Coach Meyer sei jedoch in Ordnung, betonte Leonhardt.

Für Meyer war Erzgebirge Aue die erste Profistation im deutschen Fußball. Gemeinsam mit seinem Bruder André, der als Co-Trainer aktiv war, übernahm der Hallenser die "Veilchen" vor der letzten Saison und führte den Verein anschließend zum Klassenerhalt (Punkteschnitt: 1,26).

Starkes Kollektiv schlägt Individualisten

Da die meisten Mannschaften in Liga zwei nicht den Kader aufweisen können, wie ihn Stuttgart, Hamburg, Nürnberg oder Hannover zur Verfügung haben, kommt ein Großteil der Teams über ein starkes Kollektiv und inneren Zusammenhalt - so auch Erzgebirge Aue. Bis auf den aserbaidschanischen Nationalspieler Dimitrij Nazarov (Zwei Saisontore) hat die Mannschaft aus dem Erzgebirge kaum Stars in ihren Reihen und versucht vielmehr, die fehlende Qualität mit viel Leidenschaft und Siegeswillen wettzumachen.

Der Marktwert des Kaders von Erzgebirge Aue liegt mit 12,45 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de) im unteren Drittel der zweiten Liga. Zum Vergleich: Die Spieler des VfB Stuttgart sind zusammen über 80 Millionen und damit fast siebenmal so viel wert. Auch die folgenden Zahlen belegen die haushohe Favoritenstellung des Absteigers gegenüber dem Ostklub: Die Auer bezahlten in diesem Sommer für ihren neuen Innenverteidiger Sören Gonther (von Dynamo Dresden) eine Ablösesumme im niedrigen sechstelligen Bereich. Der Rekordzugang aufseiten der Schwaben ist momentan der Kongolese Silas Wamangituka. Für den Stürmer überwies der VfB kolportierte acht Millionen Euro an den FC Paris.

Dennoch sind die Auer keineswegs zu unterschätzen. Gerade die Atmosphäre im engen und lauten Erzgebirgsstadion, welches nur rund 16.000 Zuschauer fasst, ist nicht ohne. Die Fans im Erzgebirge unterstützen ihre Mannschaft lautstark durch jede Phase des Spiels. Denn eines gilt für jedes Spiel des VfB in dieser Saison: Für den Gegner ist das Heimspiel gegen den Absteiger das absolute Saison-Highlight. Die Schwaben werden sich also auf einen giftigen Gegner, der sich ordentlich zur Wehr setzen wird, einstellen müssen.