ZVW-Gegnercheck - Dynamo Dresden Die Sachsen haben ein massives Abwehrproblem

So verlief der Saisonstart

Nicht wenige Stimmen haben dem Team von Trainer Christian Fiel vor der Saison den Status „Überraschungsteam“ zugetraut. Diesen hat es nun auch inne, allerdings im negativen Sinn, denn: Dynamo steht nach elf Spielen auf Tabellenplatz 17 und konnte überhaupt erst zwei Partien für sich entscheiden (2:1-Heimsiege gegen Heidenheim und Regensburg). Sechs Niederlagen sind trauriger Höchstwert in Liga zwei, auch wenn einige davon sehr knapp und durchaus unglücklich zustande gekommen sind. Ausgerechnet im Derby bei Erzgebirge Aue präsentierten sich die Dresdner desolat und gingen am Ende mit 1:4 sang- und klanglos unter. Auf das Debakel folgten drei weitere Niederlagen, was die stolzen Anhänger von Dynamo sehr schmerzt.

Christian Fiel – eine totale Identifikationsfigur

Der gebürtiger Schwabe (kommt aus Esslingen) mit spanischen Wurzeln schnürte bei seinem aktuellen Arbeitgeber bereits selbst die Fußballschuhe, bevor er 2015 ins Trainergeschäft einstieg. Als aktiver Fußballer spielte der Mittelfeldspieler unter anderem für die Stuttgarter Kickers, Union Berlin und Alemannia Aachen in der zweiten Liga. Dort erlebte Fiel seine erfolgreichste Zeit: Neben dem Bundesligaaufstieg 2006, stand er 2004 mit Aachen im Pokalfinale (2:3 gegen Werder Bremen). Nachdem Fiel zunächst im Jugendbereich von Dynamo Dresden tätig war, übernahm der 39-Jährige im Februar den Cheftrainer-Posten vom glücklosen Maik Walpurgis. Auch wenn seine Arbeit von Sportdirektor Ralf Minge in der aktuell schwierigen Phase naturgemäß kritisch beäugt wird, kommt im Umfeld des Zweitligisten (noch) keine Trainer-Diskussion auf. Bei den treuen Fans von Dynamo genießt Fiel als ehemaliger Spieler Kult-Status und ein hohes Ansehen.

Vorne stottert der Motor, hinten fehlt die Sicherheit

Was den durchschnittlichen Marktwert aller Akteure im Kader angeht, liegen die Dresdner immerhin auf Rang fünf der 2. Liga (Quelle: transfermarkt.de). Dieser Umstand zeigt, welches Potenzial in der Dynamo-Mannschaft schlummert, nach einem Viertel der Saison aber viel zu selten zur sehen war. Neben der besagten Schwäche auf fremden Plätzen, dürfte eines die Dynamo-Fans nachdenklich stimmen: Das heimische Rudolf-Harbig-Stadion galt lange Zeit als Festung und wahrer Punktelieferant, in dieser Spielzeit bekamen die Zuschauer erst zwei Heimsiege zu sehen.